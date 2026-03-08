Anwil zaczął imponująco, a jego ataki napędzał Tyler Wahl, który w całym spotkaniu uzyskał 23 punkty i 10 zbiórek. Jednak Legia pozbierała się i odrobiła straty. Pierwszą i drugą kwartę wygrała różnicą pięciu punktów i w efekcie na przerwę prowadziła 56:46.

Trzecia odsłona także należała do Zielonych Kanonierów, którzy przed ostatnią częścią mieli 16 punktów przewagi. Do Anwilu należała za to czwarta część. Gospodarze ruszyli w pościg za warszawskim zespołem. Gonili wynik, ale ostatecznie odrobili na koniec osiem punktów.

Michał Kolenda: To jeden z meczów, z którego możemy być dumni

Najskuteczniejszy w szeregach mistrza Polski był Andrzej Pluta, który zdobył 21 punktów. Dominic Brewton rzucił 14, a Carl Ponsar - 13 oczek.

- Myślę, że to jeden z meczów, z którego możemy być dumni - powiedział Michał Kolenda, którego dorobek to siedem punktów. - Cieszę się, że praca, którą wykonaliśmy po powrocie chłopaków i trenera z okienka kadrowego, nie poszła na marne. Nie ukrywam, że hala we Włocławku to miejsce, w którym naprawdę dobrze gra się w koszykówkę i fajnie wjechać stąd ze zwycięstwem - zaznaczył.

Anwil postawił trudne warunki Legii

Kolenda miał na myśli to, że dla stołecznej drużyny to była już ósma wygrana z rzędu na boisku gospodarzy.

- Od początku Anwil postawił trudne warunki - wyjaśniał Kolenda. - Cieszę się, że mimo naszego słabszego startu, udało się nam zachować zimną głowę i zrealizować plan, który został przygotowany przez trenerów. Konsekwentnie go realizowaliśmy przez większość spotkania - podsumował.

W następnej kolejce Legia zagra u siebie z Zastalem Zielona Góra.

- Mam nadzieję, że wygrana i ten pozytywny akcent zostaną z nami na dłużej. I będziemy mogli dalej kontynuować passę w marcu w meczach domowych - dodał koszykarz Zielonych Kanonierów.

