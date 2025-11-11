Nie żyje słynny koszykarz NBA. Cztery razy grał w Meczu Gwiazd

Nie żyje 70-letni koszykarz NBA Michael Ray Richards, jeden z najbardziej utalentowanych obrońców wszech czasów

Michael Ray Richardson był czterokrotnym uczestnikiem Meczu Gwiazd

Koszykarz zmagał się w ostatnich momentach swojego życia z poważną chorobą – rakiem prostaty

Nie żyje Michael Ray Richardson, słynny koszykarz NBA

W wieku 70 lat zmarł Michael Ray Richardson – były koszykarz NBA, czterokrotny uczestnik Meczu Gwiazd i jeden z najbardziej utalentowanych obrońców swojej epoki. W przeszłości występował w barwach New York Knicks, Golden State Warriors oraz New Jersey Nets.

Jak podała stacja ESPN, Richardson od pewnego czasu zmagał się z rakiem prostaty.

Były rozgrywający został wybrany przez Knicks z czwartym numerem draftu NBA w 1978 roku. W trakcie kariery rozegrał 556 meczów, notując średnio 14,8 punktu, 7 asyst i 5,5 zbiórki na mecz. Uznawany był za jednego z najlepszych defensorów lat 80.

Poruszające pożegnanie New York Knicks

O śmierci zawodnika poinformował klub New York Knicks. „Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego zawodnika Knicks Michaela Raya Richardsona. Jeden z najzacieklejszych w defensywie zawodników swojej epoki, czterokrotny uczestnik Meczu Gwiazd NBA, wywarł niesamowity wpływ na Knicks podczas czterech sezonów spędzonych w tej drużynie” – przekazano w oficjalnym komunikacie.

W 1986 roku Richardson został wykluczony z ligi za trzykrotne naruszenie zasad antynarkotykowych NBA. Swoją karierę kontynuował później w Europie, gdzie grał do 2002 roku. Po zakończeniu kariery zawodniczej pracował jako trener.

