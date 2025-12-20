- Legia Warszawa, aktualny mistrz Polski, przełamała serię czterech porażek, wygrywając z GTK Gliwice.
- Kluczowym zawodnikiem meczu był Race Thompson, który zdobył 22 punkty i miał siedem zbiórek, prowadząc drużynę do zwycięstwa.
- Jakie wyzwania czekają Legię w kolejnych meczach?
To była cenna wiktoria dla Legii Warszawa, która przerwała na Śląsku serię czterech porażek z rzędu. Spotkanie z GTK Gliwice było wyrównane. Pierwszą kwartę jednym punktem wygrał warszawski zespół, ale gospodarze w drugiej części odrobili to i do przerwy był remis 43:43.
Race Thompson znów pokazał klasę
Trzecią kwartę goście zakończyli z przewagą siedmiu punktów. W ostatniej odsłonie odskoczyła na jedenaście oczek. W pewnym momencie gliwiczanie zdołali nawet zmniejszyć straty do trzech punktów. Jednak Legia za sprawą skutecznego Race'a Thompsona nie dała sobie odebrać zwycięstwa. Carl Ponsar rzucił 15 punktów, a Benjamin Shungu 12 punktów.
Heiko Rannula: To była ważna wygrana dla Legii
- W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na to, że drużyna Gliwic była dobrze przygotowana do spotkania - powiedział trener Heiko Rannula. - Musieliśmy walczyć sami ze sobą, odnaleźć rytm i pewność siebie. Wygrana jest dla nas bardzo ważna. Chciałbym podziękować kibiciom, którzy dali nam dobrą energię – dodał estoński szkoleniowiec.
Błażej Czapla: Udało się wreszcie przerwać serię przegranych
Kilka minut gry dostał Błażej Czapla, który dzień przed spotkaniem obchodził 18. urodziny.
- Przede wszystkim cieszę się, że udało się wreszcie przerwać serię przegranych - zaznaczył Czapla. - Mam nadzieję, że wrócimy do rytmu. Jeszcze nie jest to, co powinniśmy grać. Powoli zaczynamy wracać, realizuje założenia. Niektóre trochę słabiej, niektóre lepiej. Myślę, że niedługo wrócimy całkowicie do gry - podkreślił koszykarz mistrza Polski.
Dziki ze Śląskiem Wrocław, Legia z Miastem Szkła Krosno
W tej serii Dziki Warszawa (5. miejsce) wygrały z Czarnymi Słupsk 102:96. Najskuteczniejszy był Landrius Horton (26 pkt). Następne mecze zostaną rozegrane w ramach 1. kolejki (23.12). Dziki zagrają we Wrocławiu ze Śląskiem, a Legia u siebie z Miasto Szkła Krosno.
