4F otwiera nowy etap sportowych wyzwań po udanej współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki

Partnerstwo rozpoczęte w 2022 roku przyniosło liczne projekty, sukcesy i inicjatywy, które zapisały się w historii zarówno marki 4F, jak i polskiej koszykówki. Jako partner techniczny 4F zapewniało kompleksowe wyposażenie reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn - seniorskich, młodzieżowych oraz w odmianie 3x3 - tworząc dedykowane kolekcje meczowe i treningowe dostosowane do wymagań profesjonalnego sportu.

- Bardzo dziękujemy marce 4F za czteroletnią współpracę, która była partnerska i profesjonalna. Dla Polskiego Związku Koszykówki był to okres pełen ważnych turniejów i sukcesów, więc współpraca z solidnym partnerem była kluczowa. Cieszymy się, że reprezentacje Polski mogły korzystać ze sprzętu najwyższej jakości, a wspólne działania wzmacniały popularność koszykówki w naszym kraju. Życzymy 4F powodzenia w nowych inicjatywach i planowanych projektach - mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

W czasie współpracy reprezentacje Polski osiągnęły znaczące sukcesy, m.in. 4. miejsce kadry mężczyzn na EuroBaskecie 2022 czy brązowy medal mistrzostw Europy kobiet w koszykówce 3x3. 4F towarzyszyło także reprezentacji podczas EuroBasketu 2025 w katowickim Spodku i w drodze do ćwierćfinału mistrzostw, jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych organizowanych w Polsce w ostatnich latach.

Marka 4F pozostaje silnie związana z polską koszykówką jako partner techniczny Orlen Basket Ligi oraz Orlen Basket Ligi Kobiet. Od sezonu 2021/2022 ubiera wszystkie 16 klubów męskiej ekstraklasy, a od sezonu 2023/2024 również 12 klubów żeńskich. To jedyna tego typu współpraca w Europie, przypominająca model znany z NBA - kompleksowe, indywidualnie projektowane kolekcje dla całych lig zawodowych. Co sezon marka 4F do obu lig dostarcza łącznie blisko 25 tysięcy sztuk asortymentu.

Zakończenie współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki zbiega się dla 4F z rozpoczęciem nowych, kluczowych kontraktów. Od stycznia 2025 roku marka została partnerem technicznym Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a w połowie roku również Polskiego Związku Pływackiego – to krok spójny z długofalową strategią i ambicjami dalszego budowania międzynarodowej pozycji 4F.

- Współpraca z Polskim Związkiem Koszykówki była dla nas cennym doświadczeniem i źródłem wielu inspiracji. Powstały kolekcje detaliczne, które świetnie trafiły w gusta klientów, a wiedza zdobyta przez te lata będzie dla nas ważnym fundamentem w dalszym rozwoju - zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Każdej marce zaangażowanej w sport towarzyszą naturalne momenty zmian. Dla 4F to otwarcie nowych dróg i poszukiwanie kolejnych impulsów wzrostu - podkreśla Igor Klaja, założyciel i CEO OTCF S.A., właściciela marki 4F.