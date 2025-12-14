Mecz koszykówki Legii z Górnikiem był pełen zwrotów akcji i zaciętej walki o każdy punkt.

Mimo prowadzenia Legii, Górnik odrobił straty, a decydujące punkty Marc Garcii zapewniły im zwycięstwo.

Legia Warszawa przegrała z Górnikiem, co było jej czwartą porażką rzędu.

Dowiedz się, co czeka Legię w kolejnym meczu Ligi Mistrzów i jak wpłynie to na jej szanse na awans!

Mecz od początku był niezwykle zacięty i wyrównany, co zapowiadało emocje. Pierwsza kwarta zakończyła się dwupunktowym prowadzeniem Legii Warszawa. Jednak Górnik Wałbrzych nie zamierzał odpuszczać warszawskiemu zespołowi. Druga odsłona zakończyła się remisem, a na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 49:51 dla Zielonych Kanonierów.

Górnik Wałbrzych lepszy od Legii Warszawa o dwa punkty

Wydawało się, że Legia przejmuje kontrolę, bo w trzeciej odsłonie nawet odskoczyła na sześć punktów. Gospodarze nie zamierzali jednak składać broni i krok po kroku odrabiali straty. Wygrali trzecią część dwoma punktami i w ten sposób znów był remis 63:63, co zwiastowało wyjątkowe emocje do końca.

Ostatnie dziesięć minut to prawdziwy rollercoaster. Legia ponownie wyszła na pięciopunktowe prowadzenie. Zanosiło się, że doświadczenie mistrzów Polski weźmie górę. Tyle że Górnik wrócił do gry, a w końcówce zapewnił sobie wygraną. Bohaterem gospodarzy okazał się Marc Garcia. Hiszpan zdobył 24 punkty i to jego trafienia okazały się kluczowe dla losów spotkania. To czwarta porażka Zielonych Kanonierów. W Legii wyróżniło się trio: Race Thompson rzucił 19 punktów, Benjamin Shungu - 16, a Shane Hunter 13 oczek.

Maksymilian Wilczek: Zabrakło nam zimnej głowy w końcówce

- Na pewno zabrakło nam zimnej głowy w końcówce - tłumaczył Maksymilian Wilczek, zdobywca trzech punktów. - Podejmowaliśmy nie te decyzje, które powinniśmy. Z tego co widzę w statystykach, dziesięć niecelnych wolnych to jest o wiele za dużo. Szczególnie przy tak wyrównanym meczu. Również przegraliśmy na zbiórce. Mimo tego, że mecz był na remisie, to jednak mogło to zaważyć na końcowym wyniku - dodał koszykarz stołecznej drużyny.

Walka w Lidze Mistrzów, będzie awans?

17 grudnia przed Legią ostatni występ w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Rywalem będzie Heidelberg. W pierwszym spotkaniu górą byli Kanonierzy, zwyciężając 74:67. W przypadku wygranej z niemieckim klubem mistrz Polski zajmie drugie miejsce w grupie. Do fazy play-in przechodzą drużyny, które będą na drugiej i trzeciej pozycji, a ostatnia odpadnie z rozgrywek. Transmisja meczu w TVP Sport (godz. 18). W lidze za to Legia zmierzy się na wyjeździe z GTK Gliwice (20 grudnia).

