Marcin Gortat, w podcaście "W cieniu sportu", wyraził głębokie rozczarowanie i frustrację.

Były koszykarz, znany z działalności charytatywnej, ostro skrytykował oskarżenia o "antypolskość".

Jego emocjonalne słowa ukazują ból i poczucie niesprawiedliwości.

Dowiedz się, co dokładnie powiedział Gortat i co skłoniło go do tak mocnych wypowiedzi.

MARCIN GORTAT AŻ SIĘ ROZSIERDZIŁ. "TO JEST KU... ŻENUJĄCE" https://t.co/DeEVhcMLOz— Przegląd Sportowy (@przeglad) December 24, 2025

W rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w podcaście "W cieniu sportu" Przeglądu Sportowego Onet, Gortat dał upust frustracji. Padły mocne słowa, które najlepiej oddają poczucie niesprawiedliwości.

- To ja jestem ku... anty-Polakiem. To ja jestem k... żałosny. To ja jestem tym sk..., który wszystko źle zrobił. To jest po prostu ku... żenujące. Szczerze? Odechciewa mi się robienia wszystkiego. Odechciewa mi się robienia wszystkiego - powtórzył Gortat w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w Przeglądzie Sportowym Onet.

Marcin Gortat dostał ofertę z... KSW! Odpowiedź koszykarza była jednoznaczna

Marcin Gortat: Mówią, że to ja jestem anty-Polakiem

Były koszykarz z goryczą podkreślił, że najgłośniejsi krytycy to często osoby, które same niewiele robią, a patriotyzm mają jedynie na sztandarach.

- Ci co najwięcej krzyczą są Polakami. Ci wszyscy patrioci, z flagami, krzyżami w nazwach. Ci co jeżdżą do Europarlamentu, krzyczący: jaka Polska jest zła i jakie złe rzeczy w Polsce się dzieją. Mówią mi, że ja jestem anty-Polakiem - kontynuował zirytowany sportowiec.

Lewandowski, Gortat, Żyła i inni. Ambasadorzy Totalizatora Sportowego wyróżnieni odznaką „Bene Merito”

Były kadrowicz nie przebierał w słowach

Fundacja byłego kadrowicza od lat pomaga młodym sportowcom. Przyznaje stypendia, finansuje sprzęt i umożliwia rozwój. Sztandarowym projektem są coroczne Marcin Gortat Camp – cykl treningów dla dzieci i młodzież. W swojej wypowiedzi wyliczył część tych działań, z niedowierzaniem konfrontując je z oskarżeniami:

- Po rozegraniu blisko stu meczów w reprezentacji Polski, po rozegraniu 1500 meczów koszykarskich poza granicami naszego kraju, po zorganizowaniu dziesięciu polskich nocy, dziesiątek eventów, na których rozdawałem pierogi do studia ESPN, do Shaquillea O'Neala. Odwiedzeniu parad różnego rodzaju. Witania ludzi, spotykania się z kongresmenami, spotykania się z politykami, amerykańskimi gwiazdami, nie gwiazdami, sportowcami. Ale to ja jestem anty-Polakiem - podkreślił Gortat.

Marcin Gortat dostał ofertę z... KSW! Odpowiedź koszykarza była jednoznaczna

QUIZ. Nie tylko Marcin Gortat. Co wiesz o polskiej koszykówce? Pytanie 1 z 10 Kiedy, po raz ostatni przed długą przerwą, Polska grała na koszykarskich mistrzostwach świata? W 1959 r. W 1967 r. W 1975 r. Następne pytanie