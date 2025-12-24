Pewne zwycięstwo Legii, ale nie bez walki. Zieloni Kanonierzy lepsi od Miasta Szkła Krosno

Legia Warszawa pokonała Miasto Szkła Krosno 82:68 w zaległym meczu 1. kolejki Orlen Basket Ligi. Choć końcowy wynik wskazuje na pewną wygraną, spotkanie miało dwa oblicza. Po dominującym początku gospodarzy, ambitny beniaminek zdołał odrobić straty i doprowadzić do emocjonującej końcówki. Ostatecznie jednak doświadczenie "Zielonych Kanonierów" w ostatniej kwarcie przesądziły o ósmym zwycięstwie w sezonie.

Mocny start Legii i ambitna pogoń beniaminka

Warszawianie od pierwszych minut narzucili swój styl gry, oparty na agresywnej obronie i szybkich atakach. Pierwszą kwartę zakończyli z dwunastopunktową przewagą (23:11). Gdy na początku drugiej odsłony przewaga wzrosła do 18 punktów (29:11), wydawało się, że mecz jest już rozstrzygnięty.

Jednak drużyna z Krosna nie zamierzała składać broni. Goście otrząsnęli się po słabym początku i zaczęli mozolnie odrabiać straty. Dzięki znacznie lepszej grze w drugiej i trzeciej kwarcie, które wygrali, zdołali zniwelować przewagę Legii do zaledwie czterech punktów przed decydującą, ostatnią częścią spotkania (63:59). To zapowiadało niezwykle zaciętą walkę w końcowych minutach.

Klucz do zwycięstwa: żelazna obrona i dominacja pod koszem

Ostatnia kwarta to prawdziwy popis gry defensywnej w wykonaniu Legii Warszawa. Gospodarze pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 9 punktów, całkowicie wybijając ich z rytmu i odbierając nadzieję na zwycięstwo. Sami zdobyli w tym czasie 19 "oczek", spokojnie kontrolując przebieg gry i ostatecznie pieczętując wygraną.

Liderzy na parkiecie i problemy beniaminka

 W szeregach Legii najjaśniej błyszczał Amerykanin Race Thompson, który zakończył mecz z dorobkiem 18 punktów. Solidne wsparcie zapewnili mu Carl Ponsar (17 punktów) oraz Jayvon Graves (13 punktów). Dla Miasta Szkła najwięcej punktów zdobyli Leemet Böckler (12) i Ivica Radić (11). Dla Legii to cenne zwycięstwo oznacza umocnienie się w czołówce. Mistrz Polski zajmuje trzecie miejsce, a Miasto Szkła jest na samym końcu tabeli.

