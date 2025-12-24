Legia Warszawa dominowała w pierwszej kwarcie meczu, uzyskując znaczącą przewagę nad beniaminkiem.

Miasto Szkła Krosno podjęło ambitną pogoń, zmniejszając straty do zaledwie czterech punktów przed ostatnią kwartą.

Ostatecznie Legia przypieczętowała zwycięstwo dzięki "żelaznej" obronie w decydującej części meczu.

Mocny start Legii i ambitna pogoń beniaminka

Warszawianie od pierwszych minut narzucili swój styl gry, oparty na agresywnej obronie i szybkich atakach. Pierwszą kwartę zakończyli z dwunastopunktową przewagą (23:11). Gdy na początku drugiej odsłony przewaga wzrosła do 18 punktów (29:11), wydawało się, że mecz jest już rozstrzygnięty.

Jednak drużyna z Krosna nie zamierzała składać broni. Goście otrząsnęli się po słabym początku i zaczęli mozolnie odrabiać straty. Dzięki znacznie lepszej grze w drugiej i trzeciej kwarcie, które wygrali, zdołali zniwelować przewagę Legii do zaledwie czterech punktów przed decydującą, ostatnią częścią spotkania (63:59). To zapowiadało niezwykle zaciętą walkę w końcowych minutach.

Klucz do zwycięstwa: żelazna obrona i dominacja pod koszem

Ostatnia kwarta to prawdziwy popis gry defensywnej w wykonaniu Legii Warszawa. Gospodarze pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 9 punktów, całkowicie wybijając ich z rytmu i odbierając nadzieję na zwycięstwo. Sami zdobyli w tym czasie 19 "oczek", spokojnie kontrolując przebieg gry i ostatecznie pieczętując wygraną.

Liderzy na parkiecie i problemy beniaminka

W szeregach Legii najjaśniej błyszczał Amerykanin Race Thompson, który zakończył mecz z dorobkiem 18 punktów. Solidne wsparcie zapewnili mu Carl Ponsar (17 punktów) oraz Jayvon Graves (13 punktów). Dla Miasta Szkła najwięcej punktów zdobyli Leemet Böckler (12) i Ivica Radić (11). Dla Legii to cenne zwycięstwo oznacza umocnienie się w czołówce. Mistrz Polski zajmuje trzecie miejsce, a Miasto Szkła jest na samym końcu tabeli.

🎁 Przedświąteczny prezent od nas, dla Was! 𝐖𝐲𝐠𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐝𝐳𝐢𝐬𝐢𝐞𝐣𝐬𝐳𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐭𝐤𝐚𝐧𝐢𝐞. Teraz śmiało można jechać na zakupy i lepić pierogi! 🤪Legia Warszawa - Miasto Szkła Krosno 82:68Dziękujemy, że byliście razem z nami na Bemowie! 💚#legiakosz… pic.twitter.com/LbQHD7POAF— 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐑𝐙 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊𝐈🏆 (@LegiaKosz) December 23, 2025

