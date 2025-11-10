Nie żyje Lenny Wilkens, legendarny koszykarz i trener z NBA. Trafił do Galerii Sław w obu tych rolach

Nie żyje legenda NBA. Lenny Wilkens pisał historię tej ligi

Lenny Wilkens nie bez przyczyny był uznawany za legendę NBA najpierw jako zawodnik, a później jako trener. W trakcie swojej kariery dziewięciokrotnie był powołany do All Star, a w 1971 roku został MVP meczu gwiazd. Występował w takich klubach jak St. Louis Hawks, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers czy Portland Trail Blazers. Co ciekawe, już pod koniec kariery zawodniczej został grającym trenerem, więc ścieżka kariery po zakończeniu zmagań w roli zawodnika była dla niego nakreślona już od dawna. Najbardziej znany jest z prowadzenia Seattle SuperSonics, gdzie pracował w latach 1977-1985 i z którymi zdobył jedyne w swojej karierze mistrzostwo NBA, doprowadzając swój zespół do triumfu w lidze w 1979 roku. Oprócz nich prowadził także m.in. Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks czy Toronto Raptors. Mimo że w dorobku ma tylko jedno mistrzostwo, jest uznawany za jednego z najlepszych trenerów wszech czasów w amerykańskiej lidze – został wybrany do TOP 10 trenerów na 50. rocznicę założenia NBA, a także do TOP 15 trenerów na 75. rocznicę. Na wspomniane rocznice był również wybierany do najlepszej 50-tki i 75-tki zawodników.

Jego dokonania imponują do dziś. Jako pierwszy trener zanotował 1000 zwycięstw NBA, był też dopiero drugim w historii, który trafił do Galerii Sław jako zawodnik oraz jako trener. W 1992 roku był asystentem w sztabie reprezentacji USA, która zdobyła złoto olimpijskie, a w 1996 roku już jako samodzielny trener wywalczył z kadrą złoty medal w Atlancie. – Lenny Wilkens reprezentował to, co najlepsze w NBA - jako zawodnik Galerii Sław, trener Galerii Sław i jeden z najbardziej szanowanych ambasadorów tej dyscypliny. Do tego stopnia, że ​​cztery lata temu Lenny otrzymał wyjątkowe wyróżnienie, zostając jednym z 75 najlepszych zawodników i 15 najlepszych trenerów wszech czasów ligi – powiedział komisarz NBA Adam Silver, żegnając zmarłego Lenny'ego Wilkensa. Jak przekazała rodzina, Wilkens zmarł otoczony bliskimi, ale dokładnej przyczyny śmierci nie podano. Miał 88 lat.

