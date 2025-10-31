Za taką cenę można byłoby kupić sto tysięcy mieszkań w Polsce. W USA to rekordowa transakcja

2025-10-31 18:01

Rada Gubernatorów NBA jednogłośnie zatwierdziła Marka Waltera jako nowego większościowego właściciela Los Angeles Lakers, kończąc tym samym erę rodziny Bussów, która kierowała klubem od 1979 roku. Jak podała stacja ESPN, to najdroższa transakcja w historii amerykańskiego sportu.

Lakersi sprzedani za kosmiczne pieniądze

Od teraz Walter – miliarder znany z inwestycji w sport – jest głównym udziałowcem jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów świata. – Lakers to symbol doskonałości i pasji do sportu, a ja czuję ogromny zaszczyt, że mogę być częścią tej historii – stwierdził w oficjalnym oświadczeniu.

Los Angeles Lakers to klub o ogromnym dorobku – 17 tytułów mistrzowskich czyni ich drugą najbardziej utytułowaną drużyną w historii ligi, tuż za Boston Celtics (18). Na trzecim miejscu w klasyfikacji wszech czasów plasują się Golden State Warriors z siedmioma mistrzostwami.

Cena z pewnością nie była promocyjna. Jak podała stacja ESPN, transakcja została sfinalizowana przy wycenie organizacji na 10 miliardów dolarów, co czyni ją najdroższą sprzedażą klubu w historii amerykańskiego sportu – znacznie przebijając tegoroczne przejęcie Boston Celtics za 6,1 miliarda. Jak podpowiada AI - za 10 miliardów można kupić nawet 100 tysięcy mieszkań w Polsce, uśredniając, że jedno kosztuje 400 tysięcy złotych (wiemy, trochę niestety zaniżona to cena w obecnych czasach). Ale jeśli nie sto tysięcy, to na pewno kilkadziesiąt.

Walter nie jest nowicjuszem w świecie sportowych inwestycji. W 2012 roku przewodził konsorcjum, które kupiło Los Angeles Dodgers za 2,15 mld dolarów – dziś klub MLB wyceniany jest już na blisko 7 miliardów. Jest również współwłaścicielem Chelsea FC, kobiecego zespołu Los Angeles Sparks, a jego fundusz TWG Global angażuje się w projekty związane z Formułą 1, hokejem kobiet i tenisem.

