Za taką cenę można byłoby kupić sto tysięcy mieszkań w Polsce. W USA to rekordowa transakcja

Lakersi sprzedani za kosmiczne pieniądze

Od teraz Walter – miliarder znany z inwestycji w sport – jest głównym udziałowcem jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów świata. – Lakers to symbol doskonałości i pasji do sportu, a ja czuję ogromny zaszczyt, że mogę być częścią tej historii – stwierdził w oficjalnym oświadczeniu.

Los Angeles Lakers to klub o ogromnym dorobku – 17 tytułów mistrzowskich czyni ich drugą najbardziej utytułowaną drużyną w historii ligi, tuż za Boston Celtics (18). Na trzecim miejscu w klasyfikacji wszech czasów plasują się Golden State Warriors z siedmioma mistrzostwami.

Cena z pewnością nie była promocyjna. Jak podała stacja ESPN, transakcja została sfinalizowana przy wycenie organizacji na 10 miliardów dolarów, co czyni ją najdroższą sprzedażą klubu w historii amerykańskiego sportu – znacznie przebijając tegoroczne przejęcie Boston Celtics za 6,1 miliarda. Jak podpowiada AI - za 10 miliardów można kupić nawet 100 tysięcy mieszkań w Polsce, uśredniając, że jedno kosztuje 400 tysięcy złotych (wiemy, trochę niestety zaniżona to cena w obecnych czasach). Ale jeśli nie sto tysięcy, to na pewno kilkadziesiąt.

Walter nie jest nowicjuszem w świecie sportowych inwestycji. W 2012 roku przewodził konsorcjum, które kupiło Los Angeles Dodgers za 2,15 mld dolarów – dziś klub MLB wyceniany jest już na blisko 7 miliardów. Jest również współwłaścicielem Chelsea FC, kobiecego zespołu Los Angeles Sparks, a jego fundusz TWG Global angażuje się w projekty związane z Formułą 1, hokejem kobiet i tenisem.

