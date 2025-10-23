FBI zawinęło gwiazdy NBA. Poważne zarzuty, nielegalne akcje

Trener Chauncey Billups usłyszał natomiast zarzuty dotyczące udziału w nielegalnym hazardzie, co może okazać się poważnym ciosem wizerunkowym dla całej NBA.

Z kolei, jak informuje ABC News, Billups został dodatkowo powiązany ze sprawą nielegalnych gier pokerowych i powiązań z grupą przestępczą. R

ozier oraz Damon Jones mieli natomiast brać udział w procederze nielegalnych zakładów sportowych, wykorzystując poufne informacje do obstawiania wyników. W sumie zatrzymano sześć osób, które miały uczestniczyć w tej działalności.

Robert Gortat o walce z bratem Marcinem i ojcu legendzie

Rozier nie wystąpił we niedawnym spotkaniu Miami Heat z Orlando Magic, ostatni raz zagrał w sobotnim meczu przedsezonowym przeciwko Memphis Grizzlies.

W poprzednim sezonie jego rola w zespole nieco zmalała, choć wciąż notował solidne statystyki – średnio 10,5 punktu, 3,7 zbiórki i 2,6 asysty w 25,8 minuty gry.

