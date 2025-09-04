Eurobasket: Kiedy grają koszykarze w 1/8 finału? Z kim zagra Polska?

Polscy koszykarze rozpoczęli Eurobasket 2025 od piorunujących zwycięstw w trzech pierwszych meczach ze Słowenią, Izraelem i Islandią. Już po tych wygranych byli pewni awansu do 1/8 finału i liczyli się w walce o pierwsze miejsce w grupie D. To pozwoliłoby wpaść na teoretycznie najsłabszego rywala w fazie pucharowej, ale sprawa skomplikowała się po porażce z Francją (76:83). Stało się jasne, że tylko sensacyjna porażka Francuzów z Islandią w ostatniej kolejce otworzyłaby Polsce drogę do wygrania grupy. Cudu nie było - Trójkolorowi rozbili outsidera grupy D 114:74 i Polakom zostało już tylko drugie lub trzecie miejsce. Ta kwestia wyjaśniła się natomiast po kolejnym meczu Izrael - Słowenia.

Eurobasket 2025 - drabinka. Z kim zagrają Polacy w 1/8 finału? Znamy już rywala Polaków!

Kiedy grają koszykarze w 1/8 finału Eurobasketu? Z kim zagra Polska?

Słoweńcy po fatalnym początku i porażkach z Polską oraz Francją byli pod ścianą, ale wyszli z opresji. Po zwycięstwach z Belgią i Islandią zapewnili sobie dalszą grę, a w czwartek grali o jak najlepsze rozstawienie z Izraelem. I stanęli na wysokości zadania, bo ograli walczących o 1. miejsce w grupie Izraleczyków 106:96. Wygrana Słowenii wyjaśniła też sytuację Polski - niezależnie od wyniku wieczornego meczu z Belgią zajmiemy drugie miejsce w grupie D i zagramy w 1/8 finału z trzecią drużyną grupy C. Czyli z kim?

Sytuację w tabeli C wyjaśni dopiero ostatni mecz Hiszpania - Grecja, który rozpocznie się o 20:30. Jednak nie ma on wpływu na najważniejsze dla nas trzecie miejsce. To już na pewno zajmie Bośnia i Hercegowina! Właśnie z Bośniakami zmierzą się Polacy w 1/8 finału, a mecz odbędzie się w niedzielę, 7 września. Już nie w Katowicach, a w łotewskiej Rydze, gdzie zostanie rozegrana cała faza pucharowa Eurobasketu 2025.

Polska – Belgia: NA ŻYWO. Arcyważny mecz w Katowicach! [WYNIK, SKŁADY]

Wiesz wszystko o sporcie w PRL-u? Sprawdź swoją wiedzę! 8/10 to obowiązek eksperta Pytanie 1 z 10 W którym mieście reprezentacja Polski zdobyła złoto olimpijskie w piłce nożnej? Rzym Tokio Monachium Barcelona Następne pytanie

Wcześniej pożegnalny mecz z Belgią

Polscy koszykarze pożegnają się z katowickim Spodkiem dzisiejszym meczem z Belgią. W tej legendarnej hali dostarczyli już kibicom pięknych chwil, a mogą jeszcze pożegnać się z nimi czwartym zwycięstwem. Początek ostatniego meczu Polaków w fazie grupowej Eurobasketu 2025 już o godzinie 20:30. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo ze spotkania z Belgami na stronie Supersport.se.pl!