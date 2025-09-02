Polska – Francja NA ŻYWO. Polacy grają o pierwsze miejsce w grupie [WYNIK, SKŁADY]

2025-09-02 20:26

Reprezentacja Polski rozegra we wtorek, 2 września przedostatni mecz fazy grupowej Eurobasketu. Mecz Polska – Francja rozstrzygnie, która reprezentacja wyjdzie z pierwszego miejsca w grupie. Podopieczni Igora Milicicia nie są faworytami, ale mogą kolejny raz sprawić niespodziankę. Mecz Polska – Francja rozpocznie się od 20:30. Relacja na żywo na SuperSport.se.pl!

Polska – Francja: Relacja na żywo [WYNIK, SKŁADY]

Prowadząca w tabeli grupy D reprezentacja Polski koszykarzy w swoim czwartym spotkaniu mistrzostw Europy zmierzy się o godz. 20.30 w katowickim Spodku z Francją. Na zwycięstwo w meczu o punkty z tym rywalem biało-czerwoni czekają od 40 lat. Podopieczni Igora Milicica przystępują do tego spotkania po trzech zwycięstwach: ze Słowenią 105:95, Izraelem 66:64 i Islandią 84:75. „Trójkolorowi” wygrali z Belgią 92:64 i Słowenią 103:95 oraz niespodziewanie przegrali z Izraelem 69:82. Obie drużyny przed wtorkowym meczem są już pewne awansu do fazy pucharowej turnieju, a mają szanse na wywalczenie pierwszego miejsca w grupie.

Francja to najbardziej utytułowany rywal Polaków w grupie D. W ME zdobyła do tej pory 10 medali, w tym złoty w 2013 roku. W igrzyskach czterokrotnie była druga (1948, 2000, 2020, 2024), a w mistrzostwach świata sięgnęła po dwa brązowe medale (2014, 2019).

Polska – Francja: Jordan Loyd na celowniku francuskich mediów! Tak piszą o najlepszym zawodniku polskiej kadry

Bilans meczów z „Trójkolorowymi” w eliminacjach i turniejach finałowych ME oraz olimpijskich jest dla Polaków niekorzystny – 10 wygranych przy 19 porażkach - i pogarsza się z każdą konfrontacją. Ostatni raz biało-czerwoni wygrali (97:94) w mistrzostwach Europy w Karlruhe w 1985 roku, gdy trenerem był Andrzej Kuchar. Później schodzili pokonani w 12 kolejnych spotkaniach.

Polska – Francja 24:27 (24:27, -:-, -:-, -:-)

Polska: Pluta, Balcerowski, Sokołowski, Loyd, Ponitka, Zapała, Dziewa, Gielo, Łączyński, Olejniczak, Michalak, Żołnierewicz

Francja: Francisco, Okobo, Hifi, Luwawu-Cabarrot, Yabusele, Cordinier, Maledon, Jaiteh, Risacher, Hoard, Coulibaly

Na żywo

Eurobasket 2025: Polska - Francja

3:21

35:36

JOOOORDAN LOYD! Samodzielny rajd pod kosz. Punkty! Zmniejszamy stratę do jednego oczka. 

3:48

33:36

Faul w ataku Ponitki...

4:18

33:36

Olejniczak spod kosza trafia! 

4:50

31:36

PONIIIITKA! Jest pierwsza trójka!

5:26

28:35

Loyd! Fenomenalnie zatańczył na nogach, drybling i z trudnej sytuacji trafia za dwa.

6:50

26:33

Zdobywamy pierwsze punkty po trzech minutach. Sokołowski!

7:01

24:32

Czas dla reprezentacji Polski.

7:22

24:30

Spudłowana trójka Francji. Musimy w końcu trafić do kosza.

7:52

24:30

Blokujemy Francuzów, ale utrzymują się przy piłce. 

8:58

24:30

Kolejny airball Biało-czerwonych.

10:00

ZACZYNAMY DRUGĄ KWARTĘ!

24:27

KONIEC PIERWSZEJ KWARTY!

0:04

24:27

Trafia dwukrotnie!

0:4

22:27

Samotny rajd Ponitki i jest faulowany. Będą rzuty wolne.

0:33

22:24

Ponitka trafia dwa rzuty wolne.

0:33

20:24

Faulowany Mateusz Ponitka. Dwa rzuty wolne dla Polaków.

0:49

20:24

Francisco trafia jeden rzut wolny.

0:55

20:23

Airball po rzucie Polaków. 

1:33

20:23

Francja wraca na prowadzenie, a my znowu gubimy piłkę. Hoard z kolejną dwójką.

2:09

20:19

Hoard nie trafia z linii rzutów wolnych. My, niestety, wyrzucamy piłkę w aut.

2:26

20:19

Ponitka z dwoma punktami. Błyskawicznie wykorzystują kontrę Francuzi. I będzie akcja 2+1.

3:18

18:15

Przerwa dla Francji po wsadzie Olejniczaka.

3:21

16:15

Sokołowskiiii! Trzy punkty, czwarta trafiona trójka. Ale odpowiadają trójką po czterech minutach też Francuzi.

4:42

13:12

PROWADZIMY Z FRANCJĄ! Kolejna trójka.

5:05

10:12

Strata Francuzów. Możemy wyjśc na prowadzenie albo wyrównać.

5:40

10:12

PLUUUUUTA! TRZY PUNKTY!

6:05

7:12

PLUTA! W końcu trafiamy do kosza, ale skuteczność na razie mizerna.

6:20

5:12

Yabusele z drugą trójką. Ma już sześć punktów.

6:53

5:9

Dwie próby Loyda, dwie niecelne.

7:33

5:9

Jaiteh pakuje piłkę spod kosza.

7:55

5:7

Strata piłki Polaków i musi faulować Loyd.

8:38

5:5

Loyd z pierwszą trójką w meczu.

8:59

2:5

Yabusele wchodzi pod kosz i zdobywa dwa punkty. Francuz jest faulowany. Rzucił z linii osobistych.

9:47

2:0

Polska zbiera piłkę! Zaczynamy mecz i zaczynamy od wsadu Balcerowskiego.

Polska – Francja: Syn Karola Nawrockiego wspiera polskich koszykarzy! Jest wideo

Wyjściowa piątka Polski: Pluta, Balcerowski, Loyd, Ponitka, Dziewa

Cała hala śpiewa "Mazurka Dąbrowskiego"!

Pora na hymn Francji.

Trwa prezentacja obu zespołów.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Francja. Początek spotkania o 20:30. Relację przeprowadzimy na SuperSport.se.pl.

