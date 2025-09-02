Polska – Francja NA ŻYWO. Polacy grają o pierwsze miejsce w grupie [WYNIK, SKŁADY]

Polska – Francja: Relacja na żywo [WYNIK, SKŁADY]

Prowadząca w tabeli grupy D reprezentacja Polski koszykarzy w swoim czwartym spotkaniu mistrzostw Europy zmierzy się o godz. 20.30 w katowickim Spodku z Francją. Na zwycięstwo w meczu o punkty z tym rywalem biało-czerwoni czekają od 40 lat. Podopieczni Igora Milicica przystępują do tego spotkania po trzech zwycięstwach: ze Słowenią 105:95, Izraelem 66:64 i Islandią 84:75. „Trójkolorowi” wygrali z Belgią 92:64 i Słowenią 103:95 oraz niespodziewanie przegrali z Izraelem 69:82. Obie drużyny przed wtorkowym meczem są już pewne awansu do fazy pucharowej turnieju, a mają szanse na wywalczenie pierwszego miejsca w grupie.

Francja to najbardziej utytułowany rywal Polaków w grupie D. W ME zdobyła do tej pory 10 medali, w tym złoty w 2013 roku. W igrzyskach czterokrotnie była druga (1948, 2000, 2020, 2024), a w mistrzostwach świata sięgnęła po dwa brązowe medale (2014, 2019).

Polska – Francja: Jordan Loyd na celowniku francuskich mediów! Tak piszą o najlepszym zawodniku polskiej kadry

Bilans meczów z „Trójkolorowymi” w eliminacjach i turniejach finałowych ME oraz olimpijskich jest dla Polaków niekorzystny – 10 wygranych przy 19 porażkach - i pogarsza się z każdą konfrontacją. Ostatni raz biało-czerwoni wygrali (97:94) w mistrzostwach Europy w Karlruhe w 1985 roku, gdy trenerem był Andrzej Kuchar. Później schodzili pokonani w 12 kolejnych spotkaniach.

Polska – Francja 24:27 (24:27, -:-, -:-, -:-)

Polska: Pluta, Balcerowski, Sokołowski, Loyd, Ponitka, Zapała, Dziewa, Gielo, Łączyński, Olejniczak, Michalak, Żołnierewicz

Francja: Francisco, Okobo, Hifi, Luwawu-Cabarrot, Yabusele, Cordinier, Maledon, Jaiteh, Risacher, Hoard, Coulibaly

Na żywo Eurobasket 2025: Polska - Francja 3:21 35:36 JOOOORDAN LOYD! Samodzielny rajd pod kosz. Punkty! Zmniejszamy stratę do jednego oczka. 3:48 33:36 Faul w ataku Ponitki... 4:18 33:36 Olejniczak spod kosza trafia! 4:50 31:36 PONIIIITKA! Jest pierwsza trójka! 5:26 28:35 Loyd! Fenomenalnie zatańczył na nogach, drybling i z trudnej sytuacji trafia za dwa. 6:50 26:33 Zdobywamy pierwsze punkty po trzech minutach. Sokołowski! 7:01 24:32 Czas dla reprezentacji Polski. 7:22 24:30 Spudłowana trójka Francji. Musimy w końcu trafić do kosza. 7:52 24:30 Blokujemy Francuzów, ale utrzymują się przy piłce. 8:58 24:30 Kolejny airball Biało-czerwonych. 10:00 ZACZYNAMY DRUGĄ KWARTĘ! 24:27 KONIEC PIERWSZEJ KWARTY! 0:04 24:27 Trafia dwukrotnie! 0:4 22:27 Samotny rajd Ponitki i jest faulowany. Będą rzuty wolne. 0:33 22:24 Ponitka trafia dwa rzuty wolne. 0:33 20:24 Faulowany Mateusz Ponitka. Dwa rzuty wolne dla Polaków. 0:49 20:24 Francisco trafia jeden rzut wolny. 0:55 20:23 Airball po rzucie Polaków. 1:33 20:23 Francja wraca na prowadzenie, a my znowu gubimy piłkę. Hoard z kolejną dwójką. 2:09 20:19 Hoard nie trafia z linii rzutów wolnych. My, niestety, wyrzucamy piłkę w aut. 2:26 20:19 Ponitka z dwoma punktami. Błyskawicznie wykorzystują kontrę Francuzi. I będzie akcja 2+1. 3:18 18:15 Przerwa dla Francji po wsadzie Olejniczaka. 3:21 16:15 Sokołowskiiii! Trzy punkty, czwarta trafiona trójka. Ale odpowiadają trójką po czterech minutach też Francuzi. 4:42 13:12 PROWADZIMY Z FRANCJĄ! Kolejna trójka. 5:05 10:12 Strata Francuzów. Możemy wyjśc na prowadzenie albo wyrównać. 5:40 10:12 PLUUUUUTA! TRZY PUNKTY! 6:05 7:12 PLUTA! W końcu trafiamy do kosza, ale skuteczność na razie mizerna. 6:20 5:12 Yabusele z drugą trójką. Ma już sześć punktów. 6:53 5:9 Dwie próby Loyda, dwie niecelne. 7:33 5:9 Jaiteh pakuje piłkę spod kosza. 7:55 5:7 Strata piłki Polaków i musi faulować Loyd. 8:38 5:5 Loyd z pierwszą trójką w meczu. 8:59 2:5 Yabusele wchodzi pod kosz i zdobywa dwa punkty. Francuz jest faulowany. Rzucił z linii osobistych. 9:47 2:0 Polska zbiera piłkę! Zaczynamy mecz i zaczynamy od wsadu Balcerowskiego. Polska – Francja: Syn Karola Nawrockiego wspiera polskich koszykarzy! Jest wideo Wyjściowa piątka Polski: Pluta, Balcerowski, Loyd, Ponitka, Dziewa Cała hala śpiewa "Mazurka Dąbrowskiego"! Pora na hymn Francji. Trwa prezentacja obu zespołów. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Francja. Początek spotkania o 20:30. Relację przeprowadzimy na SuperSport.se.pl.

Odśwież relację