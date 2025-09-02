Polska – Francja NA ŻYWO. Polacy grają o pierwsze miejsce w grupie [WYNIK, SKŁADY]

Polska – Francja: Relacja na żywo [WYNIK, SKŁADY]
Prowadząca w tabeli grupy D reprezentacja Polski koszykarzy w swoim czwartym spotkaniu mistrzostw Europy zmierzy się o godz. 20.30 w katowickim Spodku z Francją. Na zwycięstwo w meczu o punkty z tym rywalem biało-czerwoni czekają od 40 lat. Podopieczni Igora Milicica przystępują do tego spotkania po trzech zwycięstwach: ze Słowenią 105:95, Izraelem 66:64 i Islandią 84:75. „Trójkolorowi” wygrali z Belgią 92:64 i Słowenią 103:95 oraz niespodziewanie przegrali z Izraelem 69:82. Obie drużyny przed wtorkowym meczem są już pewne awansu do fazy pucharowej turnieju, a mają szanse na wywalczenie pierwszego miejsca w grupie.
Francja to najbardziej utytułowany rywal Polaków w grupie D. W ME zdobyła do tej pory 10 medali, w tym złoty w 2013 roku. W igrzyskach czterokrotnie była druga (1948, 2000, 2020, 2024), a w mistrzostwach świata sięgnęła po dwa brązowe medale (2014, 2019).
Bilans meczów z „Trójkolorowymi” w eliminacjach i turniejach finałowych ME oraz olimpijskich jest dla Polaków niekorzystny – 10 wygranych przy 19 porażkach - i pogarsza się z każdą konfrontacją. Ostatni raz biało-czerwoni wygrali (97:94) w mistrzostwach Europy w Karlruhe w 1985 roku, gdy trenerem był Andrzej Kuchar. Później schodzili pokonani w 12 kolejnych spotkaniach.
Polska – Francja 24:27 (24:27, -:-, -:-, -:-)
Polska: Pluta, Balcerowski, Sokołowski, Loyd, Ponitka, Zapała, Dziewa, Gielo, Łączyński, Olejniczak, Michalak, Żołnierewicz
Francja: Francisco, Okobo, Hifi, Luwawu-Cabarrot, Yabusele, Cordinier, Maledon, Jaiteh, Risacher, Hoard, Coulibaly
3:21
35:36
JOOOORDAN LOYD! Samodzielny rajd pod kosz. Punkty! Zmniejszamy stratę do jednego oczka.
3:48
33:36
Faul w ataku Ponitki...
4:18
33:36
Olejniczak spod kosza trafia!
4:50
31:36
PONIIIITKA! Jest pierwsza trójka!
5:26
28:35
Loyd! Fenomenalnie zatańczył na nogach, drybling i z trudnej sytuacji trafia za dwa.
6:50
26:33
Zdobywamy pierwsze punkty po trzech minutach. Sokołowski!
7:01
24:32
Czas dla reprezentacji Polski.
7:22
24:30
Spudłowana trójka Francji. Musimy w końcu trafić do kosza.
7:52
24:30
Blokujemy Francuzów, ale utrzymują się przy piłce.
8:58
24:30
Kolejny airball Biało-czerwonych.
10:00
ZACZYNAMY DRUGĄ KWARTĘ!
24:27
KONIEC PIERWSZEJ KWARTY!
0:04
24:27
Trafia dwukrotnie!
0:4
22:27
Samotny rajd Ponitki i jest faulowany. Będą rzuty wolne.
0:33
22:24
Ponitka trafia dwa rzuty wolne.
0:33
20:24
Faulowany Mateusz Ponitka. Dwa rzuty wolne dla Polaków.
0:49
20:24
Francisco trafia jeden rzut wolny.
0:55
20:23
Airball po rzucie Polaków.
1:33
20:23
Francja wraca na prowadzenie, a my znowu gubimy piłkę. Hoard z kolejną dwójką.
2:09
20:19
Hoard nie trafia z linii rzutów wolnych. My, niestety, wyrzucamy piłkę w aut.
2:26
20:19
Ponitka z dwoma punktami. Błyskawicznie wykorzystują kontrę Francuzi. I będzie akcja 2+1.
3:18
18:15
Przerwa dla Francji po wsadzie Olejniczaka.
3:21
16:15
Sokołowskiiii! Trzy punkty, czwarta trafiona trójka. Ale odpowiadają trójką po czterech minutach też Francuzi.
4:42
13:12
PROWADZIMY Z FRANCJĄ! Kolejna trójka.
5:05
10:12
Strata Francuzów. Możemy wyjśc na prowadzenie albo wyrównać.
5:40
10:12
PLUUUUUTA! TRZY PUNKTY!
6:05
7:12
PLUTA! W końcu trafiamy do kosza, ale skuteczność na razie mizerna.
6:20
5:12
Yabusele z drugą trójką. Ma już sześć punktów.
6:53
5:9
Dwie próby Loyda, dwie niecelne.
7:33
5:9
Jaiteh pakuje piłkę spod kosza.
7:55
5:7
Strata piłki Polaków i musi faulować Loyd.
8:38
5:5
Loyd z pierwszą trójką w meczu.
8:59
2:5
Yabusele wchodzi pod kosz i zdobywa dwa punkty. Francuz jest faulowany. Rzucił z linii osobistych.
9:47
2:0
Polska zbiera piłkę! Zaczynamy mecz i zaczynamy od wsadu Balcerowskiego.
Wyjściowa piątka Polski: Pluta, Balcerowski, Loyd, Ponitka, Dziewa
Cała hala śpiewa "Mazurka Dąbrowskiego"!
Pora na hymn Francji.
Trwa prezentacja obu zespołów.
Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Francja. Początek spotkania o 20:30. Relację przeprowadzimy na SuperSport.se.pl.