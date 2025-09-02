Eurobasket 2025 drabinka. Z kim zagrają Polacy w 1/8 finału? Oto rywale Polaków w fazie pucharowej

Reprezentacja Polski nadspodziewanie dobrze poradziła sobie na początku fazy grupowej Eurobasketu. W dwóch pierwszych meczach Polacy nie byli faworytami, a mimo to wygrali ze Słowenią oraz Izraelem! Do tego dołożyli wygraną z Islandią i w ten sposób zapewnili sobie już awans do dalszej fazy, a teraz gra toczy się o zajęcie pierwszego miejsca. Najważniejszy będzie nadchodzący mecz z Francą – jeśli Polacy wygrają, to będą mieli zapewnione wyjście z pierwszego miejsca w grupie D! Jest to oczywiście ważne w kontekście gry w 1/8 finału, bo dzięki temu Biało-Czerwoni trafią na teoretycznie najsłabszego rywala z grupy C.

Warto zauważyć, że do awansu do 1/8 finału nie potrzeba było wiele – wywalczą go bowiem aż 4 zespoły z czterech 6-drużynowych grup. Polacy pokazali się jednak na tyle dobrze, że mogą walczyć o pierwsze miejsce w grupie, a co za tym idzie, lepsze rozstawienie w 1/8 finału. Reprezentacja Polski gra w grupie D, więc wiadomo, że jednym z jej rywali będzie któraś z ekip z grupy C.

Sprawa jest prosta – 1. drużyna z grupy D zagra z 4. z grupy C, 2. z D zagra z 3. z C, 3. z D zagra z 2. z C oraz 4. z D zagra z 1. z C (Analogicznie wygląda sytuacja z grupami A i B). Już teraz wiadomo, że Polacy na 4. miejsce w grupie D się nie osuną, ale wciąż mogą zająć miejsca 1-3. Sprawa awansu jest też mocno otwarta w grupie C, czyli naszych przyszłych rywali w fazie pucharowej. Tam niepokonana została tylko Grecja i tak jak Polska, jest już pewna awansu. Obecnie miejsca premiowane awansem zajmują też Włochy, Hiszpania oraz Bośnia i Hercegowina, ale wciąż nie wszystko jest rozstrzygnięcie – w grze o awans wciąż pozostaje Gruzja, którą czeka m.in. bezpośredni mecz z Bośnią. Na pewno z grupy C nie awansuje już Cypr, który przegrał trzy pierwsze mecze.

Mecz Polska – Francja w ramach 4. kolejki fazy grupowej Eurobasket 2025 odbędzie się we wtorek, 2 września. Start meczu zaplanowano na godzinę 20:30. O wygraną z pewnością nie będzie łatwo, ale Polacy już nie raz potrafili pokonać faworytów na tym turnieju!