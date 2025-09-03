Mateusz Ponitka bez ogródek o piłkarzach. Byli na meczu Polska - Francja

Mateusz Ponitka to kapitan reprezentacji Polski w koszykówce

Po wtorkowym meczu Polska - Francja na Eurobaskecie odniósł się do głośnej wizyty piłkarzy na trybunach

Sprawdź, co powiedział o Robercie Lewandowskim i spółce.

Polscy koszykarze fantastycznie rozpoczęli Eurobasket 2025 i po trzech zwycięstwach ze Słowenią, Izraelem i Islandią grali o pierwsze miejsce w grupie z Francją. Hitowy mecz z aktualnymi wicemistrzami olimpijskimi cieszył się wielkim zainteresowaniem, a emocji nie zabrakło też na parkiecie. Po zaciętej walce Polacy niestety przegrali z Francuzami, ale porażka 76:83 i tak nie przynosi wstydu. Jest też wartościowa w kontekście sytuacji w tabeli, bo przy równym bilansie Polski, Izraela i Francji, Biało-Czerwoni wyprzedzą Trójkolorowych lepszym bilansem punktowym w bezpośrednich meczach.

Mateusz Ponitka wprost o piłkarzach reprezentacji Polski

Na wtorkowym meczu Polska - Francja pojawiło się też wiele gwiazd, na czele z piłkarzami reprezentacji Polski. Skorzystali oni z okazji, że zgrupowanie przed ich meczami z Holandią i Finlandią odbywa się w Katowicach i pojawili się w Spodku, aby dopingować koszykarzy. Wizyta Roberta Lewandowskiego i spółki odbiła się szerokim echem w całym kraju, a po spotkaniu odniósł się do niej kapitan koszykarskiej reprezentacji - Mateusz Ponitka.

- Chwilę porozmawialiśmy, oni też mają przed sobą duże wyzwania. Fajnie, cieszę się, że zainteresowali się też naszą koszykówką. Wiele, wiele lat chyba ich nie było na naszym meczu, ale fajnie, że teraz przyszli. Dziękujemy im za to wsparcie, my też wspieramy ich i mam nadzieję, że będzie tak dalej - powiedział lider drużyny koszykarzy cytowany przez Sport.pl.

Co ciekawe, w najbliższych dniach losy koszykarzy i piłkarzy będą się przeplatać. W czwartek ci pierwsi zagrają ostatni mecz fazy grupowej Eurobasketu z Belgią, a drudzy rozegrają pierwszy mecz pod wodzą Jana Urbana z Holandią w Rotterdamie. Trzy dni później koszykarze zagrają w 1/8 finału ME (rywala poznają po czwartkowych spotkaniach grupowych), a piłkarze zmierzą się u siebie w arcyważnym meczu el. MŚ 2026 z Finlandią.

