Selekcjoner Jan Urban zaskoczył powołaniem Przemysława Wiśniewskiego do wyjściowego składu na mecz z Holandią.

Obrońca Spezii Calcio zadebiutuje w seniorskiej kadrze, idąc w ślady słynnego ojca, Jacka Wiśniewskiego.

Wiśniewski, mierzący 195 cm, rozegrał ponad 120 meczów w Ekstraklasie, a także występował w Serie A i Serie B.

Czy Przemysław Wiśniewski sprosta oczekiwaniom w swoim debiucie i pomoże reprezentacji w meczu z Holandią?

Piłkarskie DNA. Wiśniewski poszedł w ślady ojca

Kibice, którzy śledzą polską piłkę od lat, z pewnością doskonale pamiętają Jacka Wiśniewskiego. Były obrońca, znany z występów m.in. w Górniku Zabrze czy Cracovii, słynął z nieustępliwego i twardego stylu gry. Przemysław (ur. 1998 r.) to jego syn, który, podobnie jak ojciec, wybrał pozycję środkowego obrońcy. Co ciekawe, piłkarzem był również jego stryj, Dariusz Wiśniewski.

Przeczytaj także: Jan Urban zaskoczył strojem na mecz z Holandią. Postawił na styl, który jest hitem sezonu

Przemysław odziedziczył po ojcu nie tylko pozycję na boisku, ale również imponujące warunki fizyczne. Mierzący aż 195 cm wzrostu defensor góruje nad rywalami w pojedynkach powietrznych, co jest jednym z jego największych atutów. Decyzja Jana Urbana o postawieniu na niego w tak ważnym meczu pokazuje, że selekcjoner widzi w nim potencjał na miarę reprezentacji.

Od Zabrza po włoską Serie A. Jak wyglądała kariera debiutanta?

Przemysław Wiśniewski swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Stadionie Śląskim Chorzów, jednak to z Górnikiem Zabrze związał się na najważniejszym etapie swojej kariery w Polsce. W barwach tego klubu, w latach 2018-2022, rozegrał aż 121 spotkań w Ekstraklasie, stając się jednym z filarów defensywy i czołowych obrońców ligi.

Zobacz też: Holandia – Polska: Wyjątkowy jubileusz podczas eliminacji MŚ. Znakomita wiadomość

Dobra postawa zaowocowała transferem do Włoch. W 2022 roku trafił do Venezii FC, a już pół roku później jego talent dostrzegła Spezia Calcio, wykupując go za solidną kwotę. Na Półwyspie Apenińskim Polak zdążył wyrobić sobie markę solidnego defensora, rozgrywając łącznie blisko 70 spotkań na poziomie Serie A i Serie B. Wcześniej zaliczył też epizody w młodzieżowych reprezentacjach Polski U-20 i U-21. Teraz, w meczu z Holandią, staje przed największym wyzwaniem w swojej dotychczasowej karierze.

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie