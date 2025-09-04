Holandia – Polska: Wyjątkowy jubileusz podczas eliminacji MŚ. Znakomita wiadomość

Holandia – Polska: 100. mecz Piotra Zielińskiego, 70. spotkanie Jana Bednarka

Wracający do kadry po krótkiej przerwie kapitan Robert Lewandowski i mający przed sobą setny występ w reprezentacji Piotr Zieliński są w podstawowym składzie na mecz eliminacji mistrzostw świata z Holandią w Rotterdamie. Zadebiutują trener Jan Urban i obrońca Przemysław Wiśniewski.

Po raz 70. w reprezentacji wystąpi obrońca Jan Bednarek, który latem zmienił klub i przeszedł z Southampton FC do FC Porto. Biało-czerwoni przystąpią do meczu z Holendrami pod wodzą nowego selekcjonera - Urban pełni tę funkcję od połowy lipca. Zastąpił Michała Probierza, który złożył rezygnację 12 czerwca, dwa dni po porażce na wyjeździe z Finlandią 1:2.

Holandia - Polska: Składy. Urban zaskoczył w debiucie! Wiemy, kto zagra z "Oranje"

Czemu Robert Lewandowski nie grał w kadrze?

Lewandowski nie brał udziału w czerwcowym zgrupowaniu kadry. Ówczesny selekcjoner odebrał mu opaskę kapitana, a w odpowiedzi napastnik Barcelony zapowiedział, że więcej w reprezentacji pod wodzą Probierza nie zagra. Teraz, już po zmianie szkoleniowca, wrócił do kadry i ponownie jest kapitanem.

Urban postanowił dać szansę debiutantowi - 27-letniemu obrońcy włoskiej Spezii Wiśniewskiemu, z którym pracował w przeszłości w Górniku Zabrze. Po trzech meczach grupy G polscy piłkarze mają 6 pkt. W marcu odnieśli dwa zwycięstwa w Warszawie - 1:0 nad Litwą i 2:0 nad Maltą.

Skład Polski na mecz z Holandią: Łukasz Skorupski - Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Jakub Kamiński, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski (kapitan)