Kumpel Lewandowskiego z boiska został jego trenerem! Wielkie nazwisko wróciło do Barcelony

Kumpel Roberta Lewandowskiego wraca do Barcelony. Rozbrat nie trwał długo

Hiszpański pomocnik zakończył karierę zawodniczą w 2024 roku, głównie z powodu problemów zdrowotnych. Niemal od razu rozpoczął drogę trenerską i szybko związał się z Flickiem – wspierał go już podczas ubiegłorocznych przygotowań do sezonu w Barcelonie. W tamtym okresie pełnił funkcję łącznika pomiędzy szatnią a sztabem, korzystając z doskonałej znajomości zarówno języka hiszpańskiego, jak i niemieckiego.

Po zakończeniu przygotowań opuścił klub, aby kontynuować naukę i rozwój trenerski. Teraz jednak znów wraca do Blaugrany, co spotyka się z dużym entuzjazmem Flicka.

ZOBACZ TEŻ: Kamil Grosicki wbił potężną szpilkę w kierunku Michała Probierza! Przypomniał o tym bez zawahania

— Thiago odegrał niezwykle ważną rolę w pierwszych tygodniach Hansiego w Barcelonie. Jego znajomość klubowych realiów i relacje oparte na zaufaniu zrobiły świetne wrażenie. Trener wysoko cenił jego wkład – nie tylko jako byłego zawodnika światowej klasy, ale także osobę potrafiącą zarządzać zespołem. Obaj utrzymywali regularny kontakt przez cały poprzedni sezon — podaje dziennik SPORT.

Według informacji stacji Cadena SER, Thiago tym razem dołączy do sztabu na stałe. Flick zamierza włączyć go do codziennej pracy, przekonany, że jego wizja gry oraz autorytet w szatni mogą okazać się niezwykle cenne.

ZOBACZ TEŻ: Lewandowski ujawnił zaskakujący plan Jana Urbana. Wszystko się powiodło

Alcantara jest wychowankiem Barcelony, którą opuścił w 2013 roku, by przejść do Bayernu Monachium. Karierę zakończył w Liverpoolu, mając na koncie liczne trofea, w tym dwukrotne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Przez lata reprezentował również barwy Hiszpanii.