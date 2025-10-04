Lewandowski rozwścieczył szefów Barcelony? Sensacyjne doniesienia mediów, tego nie mogą mu wybaczyć

Lewandowski zwodził Barcelonę? Deco ma być zły na Polaka

Robert Lewandowski nie jest już pewniakiem do gry w pierwszym składzie Barcelony. Polak częściej pełni rolę rezerwowego w zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka, który woli stawiać na Ferrana Torresa. Z jednej strony trudno mu się dziwić – Hiszpan pokazał się świetnie w poprzednim sezonie, a teraz też raczej nie zawodzi, choć jego liczby wcale nie są dużo lepsze od tych polskiego napastnika. Torres w obecnej kampanii rozegrał 9 spotkań, zdobył 5 goli i zanotował asystę, a Lewandowski w 8 spotkaniach zanotował 4 trafienia – z tą jednak różnicą że Hiszpan zagrał 578 minut, a Polak 341, czyli grubo ponad 200 minut mniej.

Oczywiście nie zmienia to faktu, że Hiszpan może być przyszłością Barcelony, bo ma 25 lat, a Lewandowski już 37 i nawet jeśli ich występy są porównywalne, to budowanie Torresa może przynieść większe korzyści Barcelonie w nadchodzących sezonach. Co więcej, Lewandowski może cieszyć się mniejszym uznaniem w oczach nie tylko Flicka, ale też... władz Barcelony. Takie informacje przekazał hiszpański portal „Don Balon”, który jasno wskazał, co miało rozwścieczyć dyrektora sportowego „Dumy Katalonii”, czyli Deco.

Dawid Tomala szczerze o złotym medalu, depresji i Lewandowskim

Barcelona była przekonana, że Lewandowski po sezonie odejdzie do Arabii Saudyjskiej, gdzie znalazło się już wiele gwiazd i gdzie mógłby jeszcze solidnie dorobić przed emeryturą. Nagle gruchnęły jednak wieści o tym, że Polak może pójść śladami Luki Modricia, legendy Realu Madryt, i przenieść się do AC Milan! Jako że Milan może mierzyć się z Barcą w Lidze Mistrzów, to klub z Katalonii nie patrzy zbyt przychylnie na takie rozwiązanie. – (...) klub był przekonany, że nie będzie on (Lewandowski – przyp. red.) kontynuował gry w Europie na najwyższym poziomie. Jest więc spore zaskoczenie, że teraz myśli o przeniesieniu się do Mediolanu. Jeśli czuje się na siłach, by grać na San Siro, może nadal być luksusowym zmiennikiem na Camp Nou – mają uważać w Barcelonie, ale serwis przekonuje, że Lewandowski takim rozwiązaniem nie jest zainteresowany. – Wszystko to wywołało gniew w biurach Camp Nou, gdzie uważają, że Lewandowski i jego świta bawili się z nimi pomysłem wyjazdu do Arabii, podczas gdy w tajemnicy negocjowali z Milanem – dodano. Zły ma być przede wszystkim Deco.

Ostatecznie w takiej sytuacji lepszą pozycję negocjacyjną ma Lewandowski, bo już w styczniu może podpisać kontrakt z nowym klubem, który zacząłby obowiązywać od lipca 2026 roku. Jedyne czym ryzykuje, to naciskami ze strony władz Barcelony, by w takiej sytuacji Flick jeszcze rzadziej korzystał z usług polskiego napastnika. Póki co jednak do zimy jeszcze trochę czasu, a tym bardziej do końca sezonu, więc jeszcze wiele się może zdarzyć.