Robert Lewandowski stracił status nietykalnego! Hiszpańskie media nie mają wątpliwości przed hitem Barcelona - PSG w Lidze Mistrzów

Lewandowski nadal gra w Barcelonie, ponieważ w poprzednim sezonie spełnił warunki automatycznego przedłużenia kontraktu – rozegrał ponad 55 procent spotkań, spędzając na boisku minimum 45 minut. Efekt? 42 gole w 52 meczach! Ten sezon Polak rozpoczął nieco później z powodu kontuzji, ale mimo to w siedmiu spotkaniach zdobył już cztery bramki.

Koniec Roberta Lewandowskiego w Barcelonie? Poważne rozmowy trwają! Wiemy, gdzie może zagrać

Robert Lewandowski stracił status nietykalnego jeśli chodzi o podstawowy skład FC Barcelona

Problem w tym, że według portalu ara.cat "Lewy" stracił status nietykalnego jeśli chodzi o podstawowy skład - w tym sezonie tylko trzy razy zagrał od pierwszej minuty, a coraz częściej w wyjściowej "11" widzimy Ferrana Torresa. Tak ma też być w środowym hicie z PSG w Lidze Mistrzów. Zarówno trener Hansi Flick, jak i dyrektor sportowy Deco doceniają ruchliwość i intensywną pracę Hiszpana, które lepiej współgrają z dynamiką Lamine Yamala.

Choć Lewandowski dba o dietę, regenerację i kondycję, czas jest nieubłagany. Od dłuższego czasu zmaga się z problemami z plecami, które utrudniają mu grę i procesy regeneracyjne, a w konsekwencji mogą prowadzić do dalszych urazów. Do tego dochodzi kwestia finansowa – obecnie zarabia 13 milionów euro, a cały kontrakt do końca sezonu ma mu przynieść łącznie 52 miliony. Nic dziwnego, że w klubie rozważa się sprzedaż napastnika i pozwolenie mu na "złotą emeryturę" poza Europą, ale zdaniem hiszpańskich mediów jest szansa, że Lewandowski zostanie w Barcelonie na kolejny rok.

Na dziś możliwe są bowiem dwa scenariusze: jeśli Lewandowski zakończy sezon z mocnymi liczbami, klub może zaproponować mu roczną umowę, ale z niższym wynagrodzeniem – podobnie jak Real Madryt postępuje ze swoimi weteranami. Jeśli jednak tak się nie stanie, Barcelona może spróbować sięgnąć po nową gwiazdę, a "Lewy" będzie musiał poszukać sobie nowego klubu.

