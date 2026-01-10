Barcelona - Real. Takie wiadomości przed El Clasico! Chodzi o Lewandowskiego i Yamala

Nadchodzące El Clasico między FC Barceloną a Realem Madryt elektryzuje świat piłki nożnej, a Hansi Flick wypowiedział się na temat kluczowych zawodników.

Robert Lewandowski, który w półfinale Superpucharu Hiszpanii spędził cały mecz na ławce, może ponownie nie znaleźć się w wyjściowym składzie.

Lamine Yamal, mimo ostatnich problemów zdrowotnych, jest gotowy do gry od pierwszej minuty w finale.

Czy Barcelona, która rozbiła Athletic Bilbao 5:0, jest faworytem?

FC Barcelona faworytem w El Clasico

Superpuchar Hiszpanii kolejny raz rozgrywany jest w Arabii Saudyjskiej. Formuła jest prosta: najpierw rozrywane są dwa półfinały, a potem finał, w którym mierzą się zwycięzcy pierwszych spotkań. W tym roku - podobnie jak w poprzednim - decydujący mecz o Superpuchar Hiszpanii to będzie El Clasico, czyli pojedynek FC Barcelona - Real Madryt. Faworytem są Katalończycy, którzy w półfinale rozbili Athletic Bilbao 5:0. Gole dla "Bluagrany" strzelili: Ferran Torres, Fermin Lopez, Raphinha (dwa razy) i Roony Bardghji. Niestety cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział Robert Lewandowski. Z kolei Lamine Yamal pojawił się dopiero w końcówce. Czy ci dwaj gracze zagrają w El Clasico? Pytany o to był Hansi Flick, szkoleniowiec Barcy.

Robert Lewandowski wystąpi w El Clasico? Hansi Flick odpowiada dyplomatycznie

Trener na konferencji spytany został o to, czy zdecydował już, kto zagra na środku ataku w spotkaniu Barcelona - Real. Z Bilbao wystąpił Ferran Torres. Czy Robert Lewandowski wybiegnie w wyjściowej jedenastce w finale Superpucharu Hiszpanii?

Zobaczymy, mamy jeszcze jeden ostatni trening i wtedy podejmiemy decyzję. Ważne jest, że mamy świetne opcje na każdej pozycji. Zawodnikom nie jest łatwo, bo każdy chce grać, ale liczy się drużyna

- powiedział dyplomatycznie Niemiec. Katalońskie media podejrzewają jednak, że "Lewy" znów rozpocznie mecz na ławce. Kibiców Barcelony ucieszą za to na pewno słowa dotyczące Lamine'a Yamala. Skrzydłowy borykał się ostatnio z problemami zdrowotnymi. Prawdopodobnie dlatego w spotkaniu półfinałowym wszedł na murawę dopiero w końcówce. Wszystko wskazuje na to, że El Clasico Lamine Yamal zagra od pierwszej minuty.

Jest gotowy, by wyjść w pierwszym składzie. W tej chwili wszyscy zawodnicy są gotowi, by być zarówno w wyjściowej jedenastce, jak i na ławce

- zaznaczył Hansi Flick.

Finał Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona - Real Madryt zostanie rozegrany w niedzielę, 11 stycznia, o godz. 20.

