Koniec Roberta Lewandowskiego w Barcelonie? Poważne rozmowy trwają! Wiemy, gdzie może zagrać

Polski napastnik chce rozmawiać o przedłużeniu umowy z "Dumą Katalonii"

Jak informują hiszpańskie media, jego menedżer Pini Zahavi już prowadzi rozmowy z innym klubem

Koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Zaskakujące informacje

Powrót Lamine’a Yamala po kontuzji i gol Roberta Lewandowskiego dały Barcelonie zwycięstwo 2:1 nad Realem Sociedad i fotel lidera La Ligi – napisały hiszpańskie media. Hiszpańskie media zwracają szczególną uwagę na powrót po kontuzji Yamala, który wszedł na boisko w 58. minucie, a następnie asystował przy golu Lewandowskiego.

Polak strzelił swoją czwartą bramkę w tym sezonie. Jak zauważył dziennik „Mundo Deportivo”, był to dopiero pierwszy gol „Lewego” w podstawowym składzie; trzy poprzednie strzelił wchodząc z ławki rezerwowych. „Sport” podkreślił, że zawodnicy Realu Sociedad skutecznie izolowali polskiego napastnika, jednak tylko do czasu.

Rola Polaka w tym sezonie jest jednak zupełnie inna. Lewandowski wchodzi na boisko głównie z ławki rezerwowych. Co ciekawe, już niedługo i to może się zmienić!

Hiszpańskie media: Lewandowski trafi do Milanu?

Jak informuje hiszpański „Sport”, menedżer Roberta Lewandowskiego był widziany na spotkaniu z dyrektorem sportowym Milanu. Według informacji katalońskich dziennikarzy, agent miał rozmawiać na temat potencjalnych przenosin Lewandowskiego na San Siro.

Z drugiej strony, Robert Lewandowski jest zainteresowany pozostaniem w ekipie ze stolicy Katalonii i jest otwarty na rozmowy na temat potencjalnego przedłużenia kontraktu. Jego agent nie traci jednak czasu i już teraz zaczyna toczyć rozmowy na temat potencjalnej przyszłości kapitana reprezentacji Polski.

