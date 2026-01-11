FC Barcelona – Real Madryt NA ŻYWO. Barca wraca na prowadzenie, gol Lewandowskiego! [WYNIK, SKŁADY]

FC Barcelona – Real Madryt: Relacja na żywo

Choć derby Madrytu rozgrywano tysiące kilometrów od stolicy Hiszpanii – na stadionie King Abdullah Sports City w Dżuddzie – emocji nie brakowało. Obaj giganci przystąpili do meczu osłabieni brakiem kluczowych gwiazd. W szeregach "Królewskich" z powodu kontuzji nie mógł wystąpić mistrz świata Kylian Mbappe, z kolei Diego Simeone nie mógł skorzystać z usług mistrza olimpijskiego, Pablo Barriosa.

Real Madryt nie kazał długo czekać na fajerwerki. Wynik otworzył się już w 2. minucie spotkania. Bohaterem akcji został Federico Valverde, który popisał się potężnym uderzeniem z rzutu wolnego z dystansu, nie dając szans bramkarzowi rywali.

Urugwajczyk był zresztą kluczową postacią tego wieczoru. W 55. minucie to on zaliczył asystę przy drugim trafieniu dla Realu. Wówczas do siatki trafił Brazylijczyk Rodrygo. Napastnik, który w pierwszej połowie zmarnował dogodną okazję, po przerwie zrehabilitował się, mijając obrońcę i pewnym strzałem podwyższając prowadzenie na 2:0.

FC Barcelona – Real Madryt 3:2 (2:2)

Bramki: 36' Raphinha, 45+4' Lewandowski, 74' Raphinha - 45+2' Vinicius jr, 45+6' Gonzalo Garcia

Kartki: Eric Garcia, Pedri, Frenkie de Jong (czerwona) - Asencio, Valverde, Careras

FC Barcelona: Garcia - Kounde, Cubarsi, Garcia (83' Martin), Balde - de Jong, Pedri - Lamine Yamal (90+3' Araujo), Fermin Lopez (66' Olmo), Raphinha (83' Rashford) - Lewandowski (66' Torres)

Real Madryt: Courtois - Valverde (67' Guler), Asencio, Huijsen (76' Alaba), Carreras - Camavinga (84' Ceballos), Tchouameni, Bellingham - Rodrygo, Garcia (76' Mbappe), Vinicius jr (82' Mastantuono)

Na żywo FC Barcelona - Real Madryt: Finał El Clasico 90+3' Araujo zmienia Lamine'a Yamala. 90+1' Pięć minut doliczonych do regulaminowego czasu gry. 90+1' Czerwona kartka dla Frenkiego de Jonga! Będą jeszcze emocje w samej końcówce. 88' Przekombinował Rashford! Zszedł już do środka, mijając Tchoaumeniego. Nie oddał jednak strzału, a wrócił na drugą nogę i interweniują obrońcy. 86' Taktyczny faul Pedriego w środku pola. Żółta kartka. 83' Ostatnie minuty nadziei dla Realu Madryt. 81' Yamal kontra Vinicius jr w polu karnym. Hiszpan zagrywa, ale piłka ląduje w rękach Courtoisa. 78' Yamal fauluje, a już był sam na sam z bramkarzem. Sędzia zareagował bardzo późno. 76' Zmiany w zespole Realu na ostatni kwadrans. Wchodzi m.in. Mbappe. 75' Przerwa na nawodnienie. 73' GOOOOOOL! Raphinha pokonuje Courtoisa! Piękny strzał z linii pola karnego. 71' Balde zagrywa w pole karne. Mocny strzał i broni Courtois. Co za parada! 70' Za słabe podanie Olmo. Obrona była na miejscu. 68' Zmiany w obu zespołach. Torres wchodzi za Lewandowskiego, Olmo zmienił Fermina Lopeza. W ekipie Realu Guler zastąpił Valverde. 64' Uderzenie Yamala po rzucie rożnym. Interweniuje Courtois. 63' Rodrygo uderza płasko po zamieszaniu w polu karnym Barcy. Broni Garcia! 62' Bardzo niepewna interwencja Garcii, ale z kontrą rusza Barcelony. Niedokładne podanie Raphinhy. 61' Huijsen faulowany na środku pola. 57' Kłótnia na boisku i żółtą kartkę otrzymuje też Eric Garcia. 57' Żółta kartka dla Asencio. 56' Vinicius jr znowu zatańczył na skraju pola karnego. Nad bramką, ale po interwencji Garcii. Rzut rożny. 54' Raphinha uderza z rzutu wolnego. Nad bramką! 52' Camavinga faulowany w środku pola. 50' Zaczynają się brudne zagrywki i faule. 48' Raphinha pędzi z kontrą i próbuje zagrać do Lewandowskiego. Zatrzymana akcja Barcy. 47' Vinicius jr wywalczył rzut rożny dla Realu. 46' ZACZYNAMY DRUGĄ POŁOWĘ! Piłkarze wrócili już na boisko. 45+8' KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY! Wracamy za kwadrans! 45+6' COOOOOOOOOO TU SIĘ WYPRAWIA?!?! Wielkie zamieszanie w polu karnym Barcelony i Real doprowadza do remisu. Była poprzeczka, ofiarna próba obrony i jest piłka w siatce. 45+4' Błyskawiczna odpowiedź Barcelony. Prostopadła piłka do Polaka i fenomenalnie minięty uderzeniem Courtois. 45+4' GOOOOOOOOL! CO TU SIĘ DZIEJE! LEWANDOWSKIIIIIIIIII! 45+2' GOOOOOOL! Vinicius junior po miesiącach bez gola doprowadza do remisu. Wielka akcja! Wielka bramka! I Barcelona schodzi do szatni z wynikiem 1:1. 45' Trzy minuty doliczone do regulaminowego czasu pierwszej połowy. 44' Lewandowski chciał sprytnie minąć Tchouameniego. Tylko rzut rożny po zagraniu Polaka. 41' Lamine Yamal zatańczył w polu karnym. Mocne uderzenie, ale broni Courtois. 40' Rzut rożny dla Barcelony. 36' GOOOOOOOOOL! RAPHINHA TYM RAZEM SIĘ NIE POMYLIŁ! Płaskie uderzenie i Courtois nie miał szans. 35' Yamal świetnie zagrywa do Raphinhy, a ten uderza po prostu fatalnie... 34' Pedri wycofuje piłkę do Fermina Lopeza. Wysoko ponad bramką... 33' Gonzalo Garcia wpada w pole karne, ale uderza słabo pod presją Cubarsiego. 32' Gramy dalej! 30' Przerwa na uzupełnienie płynów. 28' Prostopadła piłka daleko od Lewandowskiego. Courtois zaczyna od bramki. 26' Barca napiera i musi bronić Courtois. Dwie interwencje z duuużymi problemami! 22' Zaczynają się kłótnie z sędzią po ostrym faulu na Yamalu. 19' Lamine Yamal delikatnie wrzuca piłkę w pole karne do Lewandowskiego, ale obrona była bardzo czujna. 16' Vinicius jr znowu się urywa, ale tym razem Raphinha był na miejscu. Tylko rzut rożny dla Realu. 14' Vinicius jr ucieka skrzydłem i wpada w pole karne. Urwał się fenomenalnie, ale uderza płasko i idealnie w ręce Garcii. 13' Powoli rozgrywa swoje akcje Barcelona. Bardzo aktywny od początku Lamine Yamal. 11' Za mocne podanie na skrzydło do Balde. 8' Vinicius jr chciał sprytnie zagrać piłkę do Garcii, ale zatrzymuje piłkę obrońca. Rzut rożny dla Realu. 6' Protestuje Lewandowski, bo uważa, że powinien być rzut rożny dla Barcy. Zaczyna Courtois 4' Yamal faulowany w środku pola. 3' Lewandowski odzyskuje piłkę. Podanie do Raphinhy i jest rzut rożny dla Barcy. 2' Barcelona zaczyna spokojnie od utrzymywania się przy piłce. 1' ZACZYNAMY SPOTKANIE! Trwa losowanie stron. Ruszyli na boisko! Obie ekipy już czekają w tunelu. 10 minutes away from the final. pic.twitter.com/k32NO0CYEU — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2026 To pierwsze El Clasico w 2026 roku! Przed nami wielki finał Superpucharu Hiszpanii. Barcelona czy Real Madryt. Kto będzie górą w stolicy Arabii Saudyjskiej? ZNAMY SKŁADY! FC Barcelona: Garcia - Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde - de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha - Lewandowski Real Madryt: Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - Camavinga, Tchouameni, Bellingham - Rodrygo, Garcia, Vinicius jr

Odśwież relację