Robert Lewandowski zagra w Arabii Saudyjskiej! Jest oficjalne ogłoszenie. Będzie gorąco

Superpuchar Hiszpanii: Robert Lewandowski i spółka zagrają w Arabii

To będzie kolejny rok, gdy mecze o Superpuchar Hiszpanii zostaną rozegrane w Arabii Saudyjskiej. Cztery czołowe zespoły La Liga wyjadą na Bliski Wschód, by rywalizować o cenne trofeum. Wśród nich nie zabraknie oczywiście Barcelony z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w składzie. Stary format z dwumeczem rozgrywanym w Hiszpanii został zmieniony w 2020 roku.

Właśnie wtedy rywalizacja rozpoczęła się w Arabii Saudyjskiej. W styczniu 2026 roku o Superpuchar Hiszpanii rywalizować będą Real Madryt, FC Barcelona, Atletico Madryt i Athletic Bilbao.

Drugi raz rywalizacja toczyć się będzie w Dżuddzie. Półfinały odbędą się w środę 7 stycznia, a wielki finał zaplanowano cztery dni później. Dwa najlepsze zespoły zagrają ze sobą wielki finał o Superpuchar Hiszpanii w niedzielę 11 stycznia. Godzina będzie znakomita dla polskich kibiców. Spotkanie rozegrane będzie o godzinie 20:00.

Kto wygrał Superpuchar Hiszpanii 2025?

Wielki finał Superpucharu Hiszpanii w 2025 roku odbył się 12 stycznia na stadionie Króla Abdullaha. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt po bardzo emocjonującym pojedynku 5:2. Spotkanie świetnie rozpoczął dla „Królewskich” Kylian Mbappe. W kolejnych akcjach błyszczeli już jednak zawodnicy „Dumy Katalonii”.

Bramki Lamine'a Yamala, Roberta Lewandowskiego, dwa trafienia Raphinhy i gol Alejandro Balde przeważyły na stronę Barcelony.