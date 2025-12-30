Nie żyje legendarny piłkarz. Przed Sylwestrem tragiczne wieści z Hiszpanii

Nie żyje legendarny piłkarz Atletico Madryt, Enrique Collar

"Czerwono-biała rodzina klubu straciła symbol, który zrobił wszystko, aby wynieść Atletico Madryt na szczyt krajowej i europejskiej piłki nożnej" - napisano w oświadczeniu na stronie internetowej klubu. Enrique Collar zmarł w wieku 91 lat.

W latach 1953-69 dla "Los Colchoneros" rozegrał 470 meczów i zdobył 105 bramek. Funkcję kapitana pełnił przez blisko dekadę, najdłużej w historii klubu, w latach 1960-1969. Z Atletico wywalczył mistrzostwo Hiszpanii (1966), trzykrotnie Puchar Króla (1960, 1961, 1965) oraz Puchar Zdobywców Pucharów (1962).

Rodzinna tragedia Lukasa Podolskiego! Śmierć ukochanej osoby

"Zawsze będziesz w naszych sercach. Spoczywaj w pokoju" - pożegnał legendarnego piłkarza klub ze stolicy Hiszpanii, którego media społecznościowe zalały wpisy poświęcone pamięci Collara.

Legenda Atletico rozegrała też 16 meczów w reprezentacji Hiszpanii, w tym jeden na mistrzostwach świata w Chile w 1962 roku. Collar strzelił w narodowych barwach cztery gole. Karierę zakończył w 1970 roku w Valencii.

Gigantyczna afera w Niemczech i Hiszpanii po wywiadzie Roberta Lewandowskiego! Padły słowa o desperacji

"Cała wielkość, jaką pokazywałeś na boisku, blednie w porównaniu z tym, jakim byłeś ojcem. Przykładem odwagi, uczciwości i hojności. Szkoda, że ​​ludzie nie usłyszeli, co mówili o tobie twoi koledzy z drużyny, trenerzy, rywale i kibice z tamtych czasów. Będzie mi Cię brakowało" - pożegnał zmarłego ojca Alfredo Collar.

W sezonie 2023/2024 legendarny piłkarz w uznaniu zasług był twarzą karnetu dla kibiców Atletico. Podobnego zaszczytu dostąpiło trzech jego kolegów z drużyny - Adelardo, Garate i Luis Aragones. Ostatni z nich zmarł w 2014 roku, a po karierze piłkarskiej zasłynął jako selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, którą poprowadził do zwycięstwa podczas Euro 2008.

Todo lo bueno q fuiste con el balón,se queda corto comparado como fuiste como padre.Ejemplo coraje,rectitud y generosidad.Ojalá lagente hubieraoído lo q decían de ti tus compañeros,entrenadores, rivales yaficionados d la época.Te echaré d menos.LEYENDA,CAPITAN.#elprimerniño #el11— Alfredo Collar (@alfredocollarf) December 29, 2025

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de Enrique Collar.Campeón de una Liga, tres Copas y una Recopa de Europa defendiendo nuestros colores, fue además capitán durante diez años -desde 1960 hasta 1969-, más que ningún otro futbolista en toda la historia… pic.twitter.com/6CdcTkiVdU— Atlético de Madrid (@Atleti) December 29, 2025