Rodzinna tragedia Lukasa Podolskiego! Śmierć ukochanej osoby

Lukas Podolski, znany piłkarz Górnika Zabrze, przeżywa osobistą tragedię.

Zmarła jego ukochana babcia, co piłkarz ogłosił w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych.

Babcia była dla niego jak druga matka i odegrała kluczową rolę w jego życiu i karierze.

Poznaj wzruszające pożegnanie Podolskiego i dowiedz się więcej o jego niezwykłej więzi z babcią.

Lukas Podolski opłakuje śmierć ukochanej osoby. W poniedziałek piłkarz Górnika Zabrze poinformował na Instagramie o śmierci babci.

"Babciu. Byłaś dla mnie jak druga mama, kiedy dorastałam – zawsze nade mną czuwałaś, zawsze mnie chroniłaś. To Ty przywiozłaś nas do Niemiec i dałaś mi szansę stać się tą osobą, którą jestem dzisiaj. Tak wiele się od Ciebie nauczyłam – lekcji, które noszę ze sobą każdego dnia. Będę kontynuować to, czego mnie nauczyłaś. Obiecuję. Na zawsze będziesz żyć w moim sercu. Spoczywaj w pokoju" - pożegnał babcię Lukas Podolski.

Lukas Podolski był bardzo związany ze swoimi obiema babciami. Obie już zmarły. W 2019 r. pochodzący z Gliwic piłkarz reprezentacji Niemiec pożegnał Zofię Budzińską, jego ukochaną babcię, którą zawsze odwiedzał w czasie wizyt na Śląsku. To jej "Poldi" obiecywał, że zagra w Górniku Zabrze i dotrzymał słowa. Podolski urodził się właśnie w Gliwicach, ale w wieku dwóch lat wyjechał z rodzicami do Niemiec.

"Droga babciu. Byłaś dla mnie kimś więcej niż tylko babcią: uważałaś na mnie, gotowałaś dla mnie pyszności. Jako mały chłopiec grałem z Tobą w piłkę. Uczyniłaś mnie tym, kim jestem. Zawsze wierzyłaś we mnie i moje marzenia. Razem zdobyliśmy ten medal mistrzostw świata! Byłaś taka dumna. Teraz już Cię nie ma, a to sprawia, że jestem więcej niż tylko smutny. Będę myślał o naszych pięknych chwilach, zawsze będziesz przy mnie. Kocham Cię całym sercem! Spoczywaj w pokoju tam na górze! Tęsknie za Tobą" - napisał "Poldi" w 2019 r., żegnając babcię.