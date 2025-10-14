Lukas Podolski zagrał dla Polski. A potem wypalił o Niemcach i Polakach! "Powinni się obudzić"

Lukas Podolski był jedną z gwiazd meczu legend Polska - Niemcy, który odbył się 12 października na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Spotkanie zakończyło się remisem 3:3, a 40-latek zaliczył po asyście dla obu drużyn - pierwszą połowę zagrał w barwach Niemiec, a drugą dla Polski. Te wyjątkowe chwile dla piłkarza urodzonego w Gliwicach, który zdobył z Niemcami mistrzostwo świata w 2014 roku, miały miejsce w nieoficjalnym spotkaniu. Legendy z Polski i Niemiec zebrały się zresztą w Chorzowie bez większego wsparcia rodzimych federacji, co zdaniem Podolskiego jest ogromnym błędem.

"Powinni się obudzić". Podolski zwrócił się do Polaków i Niemców

- Ani federacja polska, ani niemiecka nie pomagają reprezentacjom składającym się z byłych zawodników. Przecież ani Polacy, ani Niemcy nie grali nawet w koszulkach z herbem, jakie mają reprezentacje. To wielka szkoda, w końcu wielu zawodników dużo zrobiło dla piłki, więc mogliby chociaż przekazać sprzęt lub pomóc w sfinansowaniu wyjazdu. Niestety ludzie, którzy pracują w związkach, inaczej na to patrzą. Powinni się jednak obudzić - powiedział po meczu szczery aż do bólu Podolski, cytowany przez Interię.

Mimo wszystko, niedzielne spotkanie dostarczyło mu sporo pozytywnych emocji.

- Fajnie, że takie mecze są. Miło spotkać się z chłopakami, z którymi grałem w Bundeslidze czy reprezentacji. Dobrze, żeby przypomnieć ludziom piłkarzy, którzy dużo dla Niemiec i Polski zrobili - podkreślił gwiazdor Górnika Zabrze.

W meczu legend na Stadionie Śląskim wzięli udział między innymi:

W reprezentacji Polski: Jerzy Engel (trener), Jerzy Dudek, Adam Matysek, Radosław Majdan, Tomasz Kłos, Jacek Bąk, Arkadiusz Głowacki, Marek Koźmiński, Marcin Baszczyński, Jakub Wawrzyniak, Michał Żewłakow, Kamil Kosowski, Marcin Wasilewski, Arkadiusz Radomski, Jacek Krzynówek, Piotr Świerczewski, Sebastian Mila, Maciej Żurawski, Radosław Gilewicz, Artur Wichniarek i Lukas Podolski

W reprezentacji Niemiec: Markus Babbel (trener), Lothar Matthaus, Mario Basler, Kevin Grosskretuz, Dietmar Hamann, David Odonkor, Holger Badstuber, Marcell Jansen, Patrick Helmes, Stefan Kiessling, Roman Weidenfeller, Maurizio Gaudino, Kevin Kuranyi, Oliver Neuville, Fredi Bobić, Jens Nowotny, Christoph Kramer, Alexander Zickler, Torsten Frings, Andreas Hinkel, Patrick Owomoyela, Jermaine Jones, Lukas Sinkiewicz, Thomas Helmer, Andreas Beck i Lukas Podolski.