Lukas Podolski opublikował rozdzierający serce wpis. Przeżył niezwykle bolesną stratę: „będziemy bardzo tęsknić”

Lukas Podolski w żałobie. Odszedł członek rodziny

Lukas Podolski przychodził do Górnika Zabrze jako w zasadzie najlepszy piłkarz w historii, który kiedykolwiek zagrał w polskiej Ekstraklasie. Były reprezentant Niemiec przyszedł do Polski mając już na koncie wiele trofeów, w tym to najważniejsze – tytuł mistrza świata z 2014 roku zdobyty z Niemcami na mundialu w Brazylii. Obecnie jednak Podolski nie jest już jedyny piłkarzem, który ma to w swoim dorobku – latem do Pogoni Szczecin dołączył Benjamin Mendy, który mistrzem świata został z Francją w 2018 roku. Podolski to jednak postać daleko wykraczająca poza zwykłego piłkarza – jest w zasadzie jednym z działaczy Górnika Zabrze, wspierając klub w działaniu i transferach, a także walczący o jego przejęcie jako współwłaściciel. Teraz z pewnością wielu kibiców współczuje Podolskiemu, który otrzymał cios w życiu osobistym.

Lukas Podolski w ostatnim czasie coraz mniej grał, jednak z pewnością kibice rozumieją, że to powoli koniec byłego reprezentanta Niemiec w roli piłkarza. Lukas Podolski może cieszyć się więc wielką popularnością, ale teraz piłka nożna zeszła dla niego na dalszy plan. Jak poinformował zawodnik Górnika Zabrze, był on zmuszony pożegnać kogoś niezwykle ważnego – psa Holly, który towarzyszył jego rodzinie od ślubu. – Od prezentu ślubnego do członka naszej rodziny. Razem podróżowaliśmy – wiernie nam towarzyszyłaś i nauczyłaś nas, co naprawdę oznacza miłość bez słów. Prawie 15 lat razem u twojego boku i teraz musimy pozwolić ci odejść. Dziękujemy, że nas wybrałaś, Holly – zawsze będziemy czcić pamięć o tobie i bardzo tęsknić. Kocham Cię – napisał w niezwykle wzruszającym wpisie Lukas Podolski.

