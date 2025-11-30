Cracovia, po serii rozczarowujących występów, w końcu odniosła zwycięstwo w Ekstraklasie, pokonując Koronę Kielce.

Jedynego gola w meczu zdobył Ajdin Hasić, przerywając passę czterech meczów bez wygranej.

Mecz obfitował w nieuznaną bramkę i obroniony rzut karny.

Dowiedz się, co trenerzy obu drużyn powiedzieli po meczu i jakie wnioski wyciągnęli z tego spotkania!

W pierwszej połowie Cracovia strzeliła nawet gola. Do siatki trafił Mikkel Maigaard, ale sędzia nie uznał tego trafienia. Wszystko przez to, że podający Filip Stojilković był na spalonym. Przed przerwą szczęście uśmiechnęło się dla kielczan. Arbiter po analizie VAR podyktował rzut karny za zagranie ręką obrońcy gości. Tyle że Antonin zaprzepaścił szansę. Uderzył silnie, ale jego zamiary wyczuł bramkarz Sebastian Madejski, który pewnie wyłapał strzał hiszpańskiego napastnika.

Ryszard Komornicki o wyczynach Górnika Zabrze. Legenda mówi o sprężarce lidera Ekstraklasy

Luka Elsner: To wymagało dużo energii

Na początku drugiej połowy koszmarny błąd przy wyprowadzaniu piłki popełnili obrońcy kieleckiej drużyny. Z ich prezentu skorzystał Ajdin Hasić, zapewniając wygraną.

- Za każdym razem, gdy wyszliśmy wysoko, to musieliśmy też mieć z tyłu głowy, że Korona może zagrać długą piłkę - tłumaczył trener Luka Elsner, cytowany przez PAP. - To wymagało dużo energii. Wykorzystaliśmy ten jeden moment, gdy akurat Korona zagrała piłkę przez środek. Wiedzieliśmy, że wygrana pozwoli nam iść do przodu i pozytywnie patrzeć na następne mecze. Cieszymy się, że udało się to zrobić - dodał Słoweniec.

Karol Czubak zachwyca w Ekstraklasie. Paweł Golański wprost: "Chcieliśmy mieć kilera w polu karnym"

Jacek Zieliński: Bramka dla Cracovii wzięła się z naszych nóg i pomysłów

Trener Jacek Zieliński był rozgoryczony stratą punktów u siebie.

- Ta porażka boli – powiedział Zieliński, trener Korony. - Przy innym układzie boiskowych sytuacji, mogło się to potoczyć inaczej. Jesteśmy w takiej sinusoidzie. Mieliśmy wszystko w swoich rękach i nogach. Dosłownie, bo bramka dla Cracovii wzięła się z naszych nóg i pomysłów. Niestety, to trzeba było przeżyć. W kolejnych spotkaniach poszukamy okazji do rehabilitacji – wyznał zawiedziony szkoleniowiec kieleckiego zespołu.

Polska zagra z Albanią w barażach o MŚ. Były kapitan kadry wskazuje faworyta

Tęsknisz za Ekstraklasą? Te kluby kiedyś walczyły o mistrzostwo, ale już NIE ISTNIEJĄ [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Dwukrotny (1998 i 1999) zdobywca Pucharu Polski, klub związany z Ryszardem F. ps. "Fryzjer" to: Groclin Grodzisk Amica Wronki Aluminium Konin Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół