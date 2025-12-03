Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa. Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać mecz Pucharu Polski?

Mecz Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa w 1/8 finału STS Pucharu Polski zapowiada się niezwykle ciekawie. Jeszcze dwa lata temu obie drużyny walczyły o mistrzostwo Polski, ale po wicemistrzowskim sezonie Śląsk zanotował ogromny zjazd i spadł do I ligi. Wrocławianie walczą teraz o szybki powrót do Ekstraklasy, ale na radarze mają też krajowy puchar, w którym trzy kroki dzielą ich od wielkiego finału na PGE Narodowym. Wyzwanie w 1/8 finału należy jednak do tych najcięższych.

Raków to zdobywca Pucharu Polski z 2021 i 2022, a także finalista z 2023 roku. Aktualni wicemistrzowie Polski grają na trzech frontach, łącząc rodzime rozgrywki z Ligą Konferencji UEFA, a trwające zamieszanie z trenerem Markiem Papszunem nie odbija się na wynikach Rakowa. Jeszcze w niedzielę szkoleniowiec nie mógł potwierdzić po meczu z Arką Gdynia (4:1), że w środę po raz 351. usiądzie na ławce klubu z Częstochowy. "Dynamiczna sytuacja" nie przyniosła jednak zmiany i Papszun dalej prowadzi Raków.

Co dalej z Markiem Papszunem? Wymowne słowa trenera Rakowa po meczu z Arką

Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa: Transmisja na żywo i online. Gdzie oglądać mecz 3.12.2025?

Walka o ćwierćfinał PP powinna dostarczyć sporo emocji. We wcześniejszych meczach 1/8 finału awans wywalczyły już: Górnik Zabrze, Widzew Łódź oraz trzecioligowa Avia Świdnik. Kto dołączy do grona ćwierćfinalistów? Tego dowiemy się już niedługo - mecz Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa rozpocznie się w środę, 3 grudnia 2025, o godzinie 17:30. Gdzie oglądać ten mecz? Transmisja w TV na kanale TVP Sport, a online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Po zakończeniu meczu we Wrocławiu w środę odbędzie się jeszcze jeden mecz 1/8 finału PP. O 20:30 Piast Gliwice podejmie u siebie Lecha Poznań. Ostatnie trzy mecze tej rundy zostaną z kolei rozegrane w czwartek.