Kto nowym trenerem Legii Warszawa? Sensacyjne nazwisko z wielkiego świata futbolu

Legia Warszawa poszukuje nowego trenera po rozstaniu się z Edwardem Iordanescu z powodu słabych wyników w Ekstraklasie i europejskich pucharach.

Wśród kandydatów na trenera Legii pojawiło się sensacyjne nazwisko Raphaela Wicky'ego, Szwajcara z doświadczeniem w Lidze Mistrzów i prowadzeniu Young Boys Berno oraz FC Basel.

Rozmowy z potencjalnym trenerem mają być zaawansowane, ale klub czeka na ostateczne potwierdzenie.

Legia Warszawa po rozstaniu z Edwardem Iordanescu ciągle z tymczasowym trenerem

Legia Warszawa w bieżącym sezonie miała walczyć o mistrzostwo Polski. Po to m.in. sprowadzony został Edward Iordanecu, który objął funkcję trenera ekipy z Łazienkowskiej. Mariaż rumuńskiego szkoleniowca z Legią Warszawa okazał się jednak gigantycznym niewypałem. "Wojskowi" przegrywali mecz za meczem i zamiast myśleć o walce o tytuł mistrzowski, trzeba było raczej troszczyć się o to, żeby znajdować się w miarę daleko od strefy spadkowej. Nie szło Legii w ekstraklasie, nie szło też w europejskich pucharach (porażka w kwalifikacjach do Ligi Europy z AEK Larnaka, przegrana w Lidze Konferencji z Samsunsporem), do tego doszło wyeliminowanie z Pucharu Polski po meczu u siebie z Pogonią Szczecin. W końcu Lega Warszawa rozstała się z Edwardem Iordanescu, a funkcję trenera tymczasowo objął Inaki Astiz, który od kilku lat jest asystentem pierwszego szkoleniowca.

Słynny Szwajcar trenerem Legii Warszawa? Kim jest Raphael Wicky?

Tymczasowość jednak się przedłużała. Wszyscy kibice Legii od dłuższego czasu zadają sobie pytanie: "kto będzie trenerem?". Jak zwykle potencjalnych kandydatów jest mnóstwo, ale na razie konkretów brak. Dużo mówiło się o tym, że "Wojskowych" obejmie Nenad Bjelica. Podobno jednak ma on być tylko opcją rezerwową. Do gry o stanowisko miał bowiem dołączyć człowiek z wielkiego świata futbolu. Chodzi o Szwajcara Raphaela Wicky'ego, który prowadził m.in. Young Boys Berno i FC Basel. Nie jest mu obca rywalizacja w Lidze Mistrzów, o której od lat marzy Legia. Raphael Wicky ma też na swoim koncie bogatą karierę piłkarską. W drużynie narodowej zaliczył 75 spotkań. Czy Szwajcar trafi do Legii?

W ostatnich dniach klub miał skonkretyzować rozmowy i w Legii można było usłyszeć, że "ktoś jest już dogadany, ale jeszcze na coś czekamy". Dlatego w tym tygodniu nie było białego dymu

- podał portal meczyki.pl. No to czekamy.

