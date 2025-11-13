Łukasz Piszczek mógł przejąć klub bogacza! Zrezygnował z wielkiej pensji

Piszczek miał ofertę z innego klubu. Zarobiłby dużo więcej

Łukasz Piszczek to jedna z najważniejszych postaci reprezentacji Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Współtworzył polskie trio w Borussii Dortmund i na lata zapieczętował obsadę pozycji prawego obrońcy w reprezentacji Polski. Piszczek brał udział w najważniejszych turniejach reprezentacyjnych ostatnich lat – na mistrzostwach Europy w 2008, 2012 i 2016 roku oraz na mistrzostwach świata w 2018. Karierę w reprezentacji Polski Piszczek zakończył meczem przeciwko Słowenii w eliminacjach Euro 2020, jednak pozostał wtedy jeszcze zawodowym piłkarzem.

Prawy obrońca długo rozstawał się z profesjonalnym futbolem w roli zawodnika. Gdy odszedł z Borussii Dortmund trafił do LKS-u Goczałkowice Zdrój, gdzie zaczynał swoją przygodę z futbolem. Szybko też okazało się, że wybrał już dla siebie drogę po tym, jak odwiesi korki na kołek – przez długi czas Piszczek był grającym trenerem swojego zespołu, zbierając doświadczenie w roli szkoleniowca. Wielokrotnie pojawiał się pomysł, aby Piszczek trafił do kadry w roli asystenta selekcjonera, ale ostatecznie tak się nie stało, za to wrócił on w tej roli do... Borussii Dortmund. Tam mu się jednak nie powiodło, bo już po pół roku Nuri Sahin, którego wspierał w pracy, stracił stanowisko. Piszczek postanowił wrócić do Goczałkowic, lecz i ten etap zdaje się być już zamknięty.

Łukasz Piszczek szczerze o konflikcie z Robertem Lewandowskim

Łukasz Piszczek postanowił przyjąć propozycję przejęcia GKS-u Tychy, występującego dwa poziomy wyżej od poprzedniego zespołu prowadzonego przez 40-latka. To z pewnością wyzwanie, ale też na pewno nie szczyt marzeń legendy BVB i reprezentacji Polski. Jak donosi TVP Sport, Piszczek miał jednak ofertę także z innego klubu z tego poziomu rozgrywkowego, a dokładniej z Wieczystej Kraków. W klubie polskiego milionera Wojciecha Kwietnia były reprezentant Polski mógłby zarobić zdecydowanie więcej. – Wieczysta oferowała dużo większe pieniądze – przekazano na portal u sport.tvp.pl. Piszczek zdecydował się jednak na GKS Tychy i taki ruch można zrozumieć – Wieczysta nie jest obecnie najbardziej stabilnie zarządzanym klubem. Od kwietnia 2025 roku zwolniono z niej już trzech trenerów – Sławomira Peszkę, Przemysława Cecherza i Gino Lettieriego. Ten ostatni pracował w klubie przez niecały miesiąc.

