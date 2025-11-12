Łukasz Piszczek oficjalnie trenerem klubu I ligi! Ogromne wyzwanie legendy Borussii Dortmund

Łukasz Piszczek, były reprezentant Polski i legenda Borussii Dortmund, został oficjalnie trenerem GKS Tychy, klubu I ligi polskiej.

Piszczek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia, a jego asystentami zostali Przemysław Gomułka i Robert Góralczyk.

Piszczek wyraził entuzjazm z powodu nowej roli, podkreślając chęć zbudowania solidnych fundamentów dla rozwoju klubu dzięki pracy, konsekwencji i odpowiedzialności.

Łukasz Piszczek podpisał kontrakt z GKS Tychy

Stało się! Łukasz Piszczek na serio rozpoczyna karierę szkoleniowca w roli pierwszego trenera. Legendarny gracz klubu Borussia Dortmund w zeszłym sezonie pełnił funkcję asystenta Nuriego Şahina, gdy ten ostatni prowadził słynny klub z Zagłębia Ruhry. Przedtem i potem popularny "Piszczu" trenował występujący w III lidze LKS Goczałkowice-Zdrój, ale teraz stanie przed znacznie poważniejszym zadaniem. GKS Tychy właśnie oficjalnie ogłosił, że Łukasz Piszczek został szkoleniowcem tego zespołu.

czytamy w komunikacie zamieszonym na Facebooku.

Łukasz Piszczek trenerem GKS Tychy. Chce zbudować solidne fundamenty

Były gracz Borussii Dortmund nie kryje swojej ekscytacji związanej z nową funkcją. - Cieszę się z rozpoczęcia nowego etapu na mojej trenerskiej drodze. Przez ostatnie lata przygotowywałem się do pracy trenerskiej i dziś mogę rozpocząć ją w miejscu, które ma duży potencjał i ambicje. GKS Tychy to klub z zapleczem, historią i pasją kibiców. Chcę wspólnie z zespołem zbudować solidne fundamenty pod długofalowy rozwój. Wierzę w codzienną pracę, konsekwencję i odpowiedzialność - powiedział Łukasz Piszczek, który w zespole z Dortmundu rozegrał 382 mecze, w których strzelił 19 goli. Zanim trafił do klubu z Zagłębia Ruhry reprezentował barwy Herthy Berlin i Zagłębia Lubin. Co ciekawe, przed wyjazdem do Niemiec grał na pozycji napastnika.

