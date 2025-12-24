Kapitalna wiadomość dla polskiej piłki! To się dzieje, wszystko jest na papierze

Trzy polskie drużyny - Raków Częstochowa, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok - awansowały do dalszych gier w Lidze Konferencji w sezonie 2025/26.

Raków Częstochowa awansował bezpośrednio do 1/8 finału, a Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zagrają w 1/16 finału.

Polskie kluby zarobiły łącznie ponad 30 milionów euro dzięki grze w Lidze Konferencji, z czego najwięcej Raków Częstochowa (9,16 mln euro).

Losowanie par 1/16 finału Ligi Konferencji odbędzie się 16 stycznia.

Co prawda Legia Warszawa w trwającej edycji Ligi Konferencji zaprezentowała się fatalnie, zajmując w w pierwszej fazie 28. miejsce i odpadając z dalszych gier, ale trzy pozostałe kluby rywalizujące w tych rozgrywkach awansowały dalej. Zdecydowanie najlepiej wypadł Raków Częstochowa, który uplasował się na drugiej pozycji, co dało promocję bezpośrednio do 1/8 Ligi Konferencji Europy. Lech Poznań zajął 11. miejsce, a Jagiellonia Białystok - 17. Oznacza to, że oba kluby muszą rozegrać dodatkowy dwumecz (1/16 finału). Jeśli tam wygrają, to - podobnie jak Raków - zagrają w 1/8. Za sukcesami polskich klubów w LKE idą konkretne pieniądze. Wszystko jest na papierze. Prezes PZPN Cezary Kulesza może zacierać ręce. Dla polskiej piłki to kapitalna wiadomość.

Tyle polskie kluby zarobiły w Lidze Konferencji

Z wyliczeń portalu Interia.pl wynika, że przedstawiciele Ekstraklasy dzięki grze w Lidze Konferencji zarobiły już ponad 30 milionów euro! To najwięcej spośród krajów, z których drużyny występują tylko w LKE. Najwięcej kasy zgarnie oczywiście Raków Częstochowa (9,16 mln euro). O milion euro mniej zainkasuje Lech Poznań. Jagiellonia Białystok z kolei zagwarantowała sobie zastrzyk finansowy w wysokości 7,736 mln euro. Niewiele mniej otrzyma Legia Warszawa (7,736 mln euro), ale wiadomo, że ona więcej nie dostanie, bo z Ligi Konferencji już odpadła. Najwięcej zyskał na razie rozgrywający mecze w Polsce ukraiński Szachtar Donieck (10,29 mln euro), który w LKE przegrał tylko raz. Z... Legią.

Jeszcze nie wiadomo, z kim w 1/16 Ligi Konferencji zmierzą się Lech i Jagiellonia. Losowanie par odbędzie się 16 stycznia. Zwycięzcy awansują do 1/8 finału. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie dwa polskie kluby awansowały do ćwierćfinału, gdzie przegrały z późniejszymi finalistami rozgrywek. Legia Warszawa odpadła z Chelsea Londyn, a Jagiellonia Białystok - z Betisem Sevilla.

