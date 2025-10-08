Cezary Kulesza w komitecie FIFA! Tym prezes PZPN będzie się zajmował w światowej federacji piłkarskiej

Kulesza wybrany do komitetu FIFA! Oto jego rola w światowej federacji

Rada FIFA, najważniejszy organ tej organizacji, wybrała nowych członków do komitetów stałych. Komitety są organami, które w wydzielonych dla siebie obszarach, wspierają Radę w działaniu całej organizacji. PZPN poinformował, że na nadchodzącą kadencję 2025-2029 dwóch członków PZPN zostało przyjętych przez FIFA do dwóch komitetów stałych. Cezary Kulesza został wybrany członkiem komitetu ds. olimpijskiej piłki nożnej, która jak sama nazwa wskazuje, działa w obszarze organizacji i rozwoju piłki nożnej rozgrywanej w ramach igrzysk olimpijskich. – Z wielką przyjemnością i zaszczytem informuję, że w wyniku decyzji podjętych przez Radę FIFA 2 października 2025 r., został Pan powołany do Komitetu ds. Olimpijskiej Piłki Nożnej na kadencję 2025–2029 na stanowisko członka. Powołanie to podlega odpowiednim postanowieniom Statutu FIFA oraz Regulaminu Zarządzania FIFA – czytamy w liście wysłanym przez sekretarza generalnego FIFA, Mattiasa Grafstroma, do Cezarego Kuleszy. To kolejna międzynarodowa funkcja prezesa PZPN, który jest również wiceprzewodniczącym Komisji Narodowych Federacji UEFA.

Ale to nie koniec dobrych wieści dla PZPN z FIFA. Również sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski, został przyjęty w struktury FIFA – został on wybrany do Komitetu ds. federacji członkowskich FIFA. Pod tą dość ogólną nazwą kryje się organ, który zajmuje się szeroko rozumianymi relacjami między FIFA a jej członkami. Do zadań tego komitetu należy między innymi działanie nad jak najlepszą optymalizacją współpracy między federacjami a FIFA.

