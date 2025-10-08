Jakub Kamiński odżył w FC Koeln, strzelając 3 gole w 6 meczach i stając się kluczowym graczem w Bundeslidze.

Jego świetna forma klubowa zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski, gdzie strzelił gola Holandii.

Kamiński, czując się liderem, zapowiada walkę o zwycięstwo w nadchodzących meczach eliminacyjnych.

Czy Polak utrzyma swoją wysoką formę i poprowadzi kadrę do sukcesów?

Letnie wypożyczenie z Wolfsburga do FC Koeln okazało się dla Jakuba Kamińskiego strzałem w dziesiątkę. Polak odżył w nowym klubie, o czym świadczą nie tylko jego występy, ale i liczby. Skrzydłowy zagrał we wszystkich sześciu dotychczasowych meczach Bundesligi w pełnym wymiarze czasowym, zdobywając dla swojego zespołu już trzy bramki. Jego dobra gra pomaga też drużynie, która zajmuje wysokie, szóste miejsce w tabeli.

Trener Jan Urban stawia na gwiazdę Kolonii

Dobra i stabilna forma w klubie nie umknęła uwadze selekcjonera. Selekcjoner Jan Urban widzi w Kamińskim jednego z kluczowych zawodników reprezentacji Polski. 22-latek pojawił się na boisku w obu wrześniowych meczach – z Holandią i Finlandią. W tym drugim spotkaniu wpisał się na listę strzelców, zdobywając swojego drugiego gola w narodowych barwach.

Jakub Kamiński: Każdy kibic i my liczymy na więcej

Teraz przed kadrą kolejne wyzwania: mecz towarzyski z Nową Zelandią i niezwykle ważne spotkanie w eliminacjach mistrzostw świata z Litwą. Kamiński nie ukrywa, że po udanym wrześniowym zgrupowaniu apetyty w drużynie wzrosły.

– Pewność siebie jest większa, bo mimo wszystko było to udane zgrupowanie. Teraz każdy kibic i my liczymy tylko i wyłącznie na więcej – przyznał skrzydłowy. – Mam nadzieję, że to zgrupowanie również będzie dobre. Jest mecz towarzyski, jest bardzo ważny mecz na Litwie. Wierzę, że wygramy te dwa mecze i będziemy patrzeć tylko i wyłącznie przed siebie – dodał z optymizmem.

Z Litwą trzeba być czujnym

Jednocześnie piłkarz FC Koeln ostrzega przed lekceważeniem najbliższego rywala w eliminacjach. Litwini pokazali już, że potrafią być groźni, sprawiając problemy nawet faworyzowanej Holandii.

– Pokazał to mecz Litwy z Holandią, która również się męczyła i w drugiej połowie dopiero strzeliła bramkę na 3:2. Wiadomo, Litwa nie miała dużo szans, ale te dwie bramki strzeliła, więc tutaj trzeba być czujnym. Ale to również pokazał ten pierwszy mecz na Narodowym, więc będzie bardzo ciężko. Mamy ten dobry moment i my go musimy wykorzystać – analizował Kamiński.

Gwiazdor Kolonii o byciu liderem kadry

Kluczem do sukcesów reprezentacji ma być dobra forma jej kluczowych zawodników. Kamiński, który wreszcie znalazł stabilizację na poziomie klubowym, czuje się na siłach, by wziąć na siebie większą odpowiedzialność za grę Biało-Czerwonych.

– Mocno też na to pracowałem, szczególnie forma klubowa się ustabilizowała. Super czuję się w Kolonii, wdrożyłem się w zespół, mam 6 meczów w Bundeslidze, wszystkie po 90 minut, 3 bramki na koncie i chcę więcej. Przyjeżdżam na kadrę i staram się być tym liderem na boisku. Mam nadzieję, że również tym zgrupowaniem to potwierdzę – odważnie zadeklarował.

Chce potwierdzić w kadrze formę z Bundesligi

Dla Kamińskiego rosnąca rola w drużynie narodowej to naturalny proces.

– Myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy. Mam nadzieję, że moja forma cały czas w reprezentacji będzie bardzo dobra i będę to potwierdzał w każdym kolejnym meczu. Brakowało stabilizacji, ale mamy ten dobry moment, ja mam dobry moment i to trzeba wykorzystać – zakończył.

