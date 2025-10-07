Polska reprezentacja zagra towarzysko z Nową Zelandią w Chorzowie, co stanowi ostatni sprawdzian przed ważnym meczem eliminacyjnym.

Kapitan Robert Lewandowski ostrzega przed lekceważeniem rywala, podkreślając jego piłkarskie umiejętności i kwalifikacje do Mistrzostw Świata.

Dlaczego to spotkanie, mimo że towarzyskie, jest kluczowe dla taktyki i przygotowań Biało-Czerwonych przed starciem z Litwą?

Już w czwartek, 9 października, reprezentacja Polski rozegra na stadionie w Chorzowie towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią. Choć dla wielu kibiców jest to rywal egzotyczny i kojarzony głównie z rugby, to kapitan naszej kadry, Robert Lewandowski, studzi nastroje i podkreśla, że to wartościowy przeciwnik, który postawi trudne warunki.

Mecz towarzyski z Nową Zelandią to dla selekcjonera Jana Urbana i zawodników ostatni sprawdzian przed niezwykle istotnym starciem w eliminacjach do mistrzostw świata. Biało-czerwoni zmierzą się z Litwą już 12 października i to spotkanie jest absolutnym priorytetem. Mimo to, starcie w Chorzowie nie będzie traktowane ulgowo.

Robert Lewandowski na to zwrócił uwagę. Jan Urban dorzucił kolejny aspekt, celnie?

Lewandowski docenia klasę rywala. "Potrafią grać w piłkę"

Napastnik polskiej kadry zwrócił uwagę, że Nowa Zelandia to nie jest przypadkowy zespół. Jego słowa dają do myślenia i pokazują, że drużyna podchodzi do tego spotkania z pełną koncentracją.

– Nowa Zelandia już zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata, jako jedna z pierwszych – przypomniał Lewandowski. – To też pokazuje, że jednak prezentują poziom drużyny, która będzie na Mistrzostwach Świata. Nie tylko drużyny, która gra w rugby, ale też w piłkę kopaną. Widać, że potrafią grać. To dla nas na pewno test, przygotowanie się do kolejnego meczu – analizował kapitan.

Słowa te jasno pokazują, że lekceważenie przeciwnika nie wchodzi w grę. Dla polskiego zespołu będzie to doskonała okazja do przetestowania różnych wariantów taktycznych przed kluczowym spotkaniem z Litwą w eliminacjach MŚ.

Polacy tworzą mur w FC Porto. Jan Urban zabrał głos. Jasny sygnał dla reprezentacji Polski

Mecz dla kibiców i jako ważny sprawdzian

Robert Lewandowski podkreślił również, jak ważny jest każdy mecz rozgrywany przed własną publicznością. Spotkania na polskich stadionach zawsze niosą ze sobą dodatkowy ładunek emocjonalny i motywacyjny dla zawodników, którzy chcą zaprezentować się z jak najlepszej strony.

– Wiadomo, że każdy mecz reprezentacji jest ważny – zaznaczył. – Tym bardziej, że gramy u siebie. To zawsze dodaje takiego dodatkowego bodźca i aspektu motywacyjnego. Będziemy przygotowywali się tak, żeby przede wszystkim zagrać fajną piłkę u siebie dla polskich kibiców z myślą o tym, żeby jeszcze lepiej się przygotować do meczu kwalifikacyjnego z Litwą – podkreślił Lewandowski.

Dla kibiców będzie to więc okazja, by zobaczyć kadrę w akcji, a dla sztabu szkoleniowego poligon doświadczalny, który ma dać odpowiedzi na ostatnie pytania przed decydującą batalią o punkty.

Sanah w kwiecistych spodenkach na meczu. Nie uwierzycie, którego piłkarza oglądała!

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie