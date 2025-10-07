Szokujące informacje z Kazachstanu. Ogłosili to w sprawie Mateusza Borka! "BOOOOOM"

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-10-07 16:01

Choć z Mateuszem Borkiem od lat można szukać konsensusu, porozumieć znaczy się, to takiej współpracy nikt się nie mógł spodziewać. Nieoczekiwanie świat dowiedział się o tym, że znany i ceniony komentator porzuci pracę z mikrofonem, a przejmie... reprezentację Kazachstanu. Wpadka tak zabawna, że trzeba o niej napisać.

Mateusz Borek

i

Autor: MB Promotions/ Materiały prasowe Mateusz Borek

Mateusz Borek selekcjonerem!? Spokojnie...

Kazachstan od początku roku pozostaje bez stałego selekcjonera. W styczniu tamtejsza federacja zakończyła współpracę ze, znanym dobrze kibicom w Polsce, Stanisławem Czerczesowem. Tymczasowo funkcję trenera objął Tałgat Bajsufinow, jednak od razu zaznaczono, że to rozwiązanie przejściowe.

Planowane jest zatrudnienie szkoleniowca z zagranicy, a portal Goal.kz podał w tej sprawie zaskakujące doniesienia. Na profilu serwisu na Instagramie pojawiła się informacja, że „były trener reprezentacji Polski Mateusz Borek poprowadzi drużynę narodową Kazachstanu” i że miał już uzgodnić warunki umowy z Kazachstańską Federacją Piłki Nożnej (KFF).

ZOBACZ TEŻ: Polacy tworzą mur w FC Porto. Jan Urban zabrał głos. Jasny sygnał dla reprezentacji Polski

FB: MATEUSZ BOREK O SOLDIĆ vs ADAMEK. KULISY NEGOCJACJI | FAME 26

Najprawdopodobniej doszło jednak do pomyłki, ponieważ Mateusz Borek wcześniej przekazał, że to... Michał Probierz negocjował z Kazachami. Wkrótce potem Goal.kz sprostował tę informację.

W październiku Kazachowie rozegrają dwa spotkania eliminacyjne do mistrzostw świata – z Liechtensteinem oraz Macedonią Północną. Po trzech kolejkach drużyna wciąż nie zdobyła ani jednego punktu.

ZOBACZ TEŻ: Tak Robert Lewandowski zachowywał się na treningu kadry! Zdjęcia nie kłamią