Szokujące informacje z Kazachstanu. Ogłosili to w sprawie Mateusza Borka! "BOOOOOM"

Mateusz Borek selekcjonerem!? Spokojnie...

Kazachstan od początku roku pozostaje bez stałego selekcjonera. W styczniu tamtejsza federacja zakończyła współpracę ze, znanym dobrze kibicom w Polsce, Stanisławem Czerczesowem. Tymczasowo funkcję trenera objął Tałgat Bajsufinow, jednak od razu zaznaczono, że to rozwiązanie przejściowe.

Planowane jest zatrudnienie szkoleniowca z zagranicy, a portal Goal.kz podał w tej sprawie zaskakujące doniesienia. Na profilu serwisu na Instagramie pojawiła się informacja, że „były trener reprezentacji Polski Mateusz Borek poprowadzi drużynę narodową Kazachstanu” i że miał już uzgodnić warunki umowy z Kazachstańską Federacją Piłki Nożnej (KFF).

Najprawdopodobniej doszło jednak do pomyłki, ponieważ Mateusz Borek wcześniej przekazał, że to... Michał Probierz negocjował z Kazachami. Wkrótce potem Goal.kz sprostował tę informację.

W październiku Kazachowie rozegrają dwa spotkania eliminacyjne do mistrzostw świata – z Liechtensteinem oraz Macedonią Północną. Po trzech kolejkach drużyna wciąż nie zdobyła ani jednego punktu.

