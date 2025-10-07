Tak Robert Lewandowski zachowywał się na treningu kadry! Zdjęcia nie kłamią

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczami z Nową Zelandią (9 października) i z Litwą (12 października), a Robert Lewandowski wziął udział w pierwszym treningu.

Przed treningiem Robert Lewandowski wraz z selekcjonerem Janem Urbanem uczestniczył w konferencji prasowej, gdzie przestrzegano przed lekceważeniem Litwy w nadchodzącym meczu.

Zarówno Jan Urban, jak i Robert Lewandowski podkreślili, że kluczowa będzie odpowiednia postawa zespołu, aby uniknąć problemów w meczu z Litwą.

Robert Lewandowski na treningu reprezentacji Polski. Obawy okazały się bezpodstawne

Robert Lewandowski - jak przystało na kapitana reprezentacji Polski - już podczas pierwszego dnia zgrupowania - wspólnie z selekcjonerem Janem Urbanem - wystąpił na konferencji prasowej. Mimo że snajper Barcelony zapewne zmęczony był podróżą (najpierw prywatnym samolotem przyleciał do Warszawy, a potem udał się do Katowic), od spotkania z dziennikarzami się nie wymigiwał. Po konferencji odbył się pierwszy trening kadry podczas październikowego zgrupowania (tu prezentujemy listę zawodników powołanych przez Jana Urbana), w którym wziął oczywiście udział także Robert Lewandowski. Widać było, że nasz kapitan jest dobrze zintegrowany z resztą zespołu. Obawy, które związane były z powrotem "Lewego" do reprezentacji, okazały się bezpodstawne. Zdjęcia nie kłamią. W galerii pod artykułem prezentujemy fotografie z treningu reprezentacji.

Piotr Zieliński jak polski anioł. Kadrowicze z pompą zajechali na zgrupowanie. Jak rasowi celebryci

Robert Lewandowski i Jan Urban o meczu z Litwą. "Takich spotkań nikt nie lubi"

Podczas poprzedzającej trening konferencji prasowej Jan Urban przestrzegał przed lekceważeniem Litwinów. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu z tą drużyną rozrywanym w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu wymęczyliśmy skromne zwycięstwo 1:0 po nieco szczęśliwym golu Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski wypada fatalnie w lidze hiszpańskiej. Wystarczy spojrzeć, jeden z najgorszych

Ani my nie jesteśmy tak mocni, ani Litwa tak słaba. Bez odpowiedniego nastawienia i stuprocentowej koncentracji będziemy mieli problemy. Oni na pewno powinni mieć więcej punktów, takich spotkań nikt nie lubi, chociaż na papierze jesteśmy faworytami. Mam nadzieję, że zespół jest świadomy tego, że to nie będzie łatwe spotkanie

- podkreślił Jan Urban. Z kolei Robert Lewandowski zaznaczył, że kluczowa jest postawa Biało-czerwonych.

Mecz w Kownie na pewno nie będzie łatwy, ale więcej będzie zależało od tego, jak my się będziemy prezentować i na ile pozwolimy rywalom

- powiedział kapitan naszej drużyny narodowej.

Galeria: Robert Lewandowski na treningu reprezentacji Polski