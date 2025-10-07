Robert Lewandowski wypada fatalnie w lidze hiszpańskiej. Wystarczy spojrzeć, jeden z najgorszych

Lewandowski jednym z najgorszych w lidze. Nie uwierzycie, kto spisuje się jeszcze gorzej

Robert Lewandowski świetnie radził sobie w poprzednim sezonie i choć pod koniec rozgrywek nie grał z powodu kontuzji, a później prezentował nie najwyższą formę, to ostatecznie zakończył sezon z 42 golami na koncie dla Barcelony we wszystkich rozgrywkach! Początek nowych zmagań nie był jednak dla niego łaskawy – Polak najpierw wracał po kontuzji, a później przegrywał rywalizację o miejsce w składzie z Ferranem Torresem, który również dobrze spisywał się w poprzednim sezonie. Mimo zdecydowanie mniejszej liczby minut spędzanych na boisku, Lewandowski radził sobie przyzwoicie – uzbierał 4 bramki w 9 meczach, ale tylko w 4 spotkaniach był podstawowym zawodnikiem. Jego rywal do miejsca w składzie Ferran Torres (choć z powodu kontuzji Raphinhy i Yamala teraz Polak i Hiszpan grają razem) w 10 meczach zanotował 5 trafień i asystę, ale zagrał ponad 200 minut więcej od Lewego. Niestety, obaj zawiedli w ostatnim meczu z Sevillą.

Jak wspomnieliśmy, z powodu kontuzji Raphinhy i Yamala, czyli najlepszych zawodników ofensywnych „Dumy Katalonii” w poprzednim sezonie, teraz Torres jest ustawiany na pozycji Yamala, a Lewandowski gra na szpicy. W meczu przeciwko Sevilli Hansi Flick nie dostał odpowiedzi, na którego lepiej będzie stawiać, gdy nominalni skrzydłowi wrócą do gry, ponieważ obaj zagrali fatalni – Torres zszedł w 69. minucie, a Lewandowski kilka minut później zmarnował rzut karny, który mógł odwrócić losy meczu. Okazuje się, że była to już piąta duża szansa na gola zmarnowana przez Lewandowskiego w tym sezonie!

To zaś sprawia, że polski napastnik jest jednym z najgorszych w lidze hiszpańskiej pod tym względem. Oprócz zmarnowanego karnego kibice z pewnością pamiętają, że całkiem niedawno Lewandowski nie trafił do bramki stojąc kilka metrów przed nią – uderzył w poprzeczkę. Jak podaje portal sofascore.com łącznie takich sytuacji było pięć i tyle samo w Hiszpanii zmarnował Tani Oluwaseyi z Villarrealu, o jedną więcej (6) Javi Puado z Espanyolu. Jak na ironię, najgorszym w tym zestawieniu jest... Ferran Torres, który zmarnował aż 7 dużych szans! Hansi Flick z pewnością nie może być zadowolony z takiej postawy swoich zawodników.

Gwoli ścisłości warto odnotować, że jest duża grupa zawodników, którzy wg sofascore.com zmarnowali po 4 sytuacje i wśród nich są Kylian Mbappe i Vinicius Junior. Można powiedzieć, że różnica jednej zmarnowanej sytuacji między nimi a Lewandowskim to nie jest dużo, ale należy pamiętać, że Francuz ma przy tym w lidze hiszpańskiej 9 bramek i 2 asysty, a Brazylijczyk 5 trafień i 4 ostatnie podania.