FC Barcelona poniosła porażkę z Sevillą (1:4), a Robert Lewandowski zmarnował rzut karny.

Polski napastnik, mimo presji, nie wykorzystał kluczowej jedenastki, co wywołało konsternację.

Reakcja trenera Hansiego Flicka po pudle Lewandowskiego mówi wszystko – zobacz, jak zareagował!

Ostatnie dni nie są najlepsze dla FC Barcelony i Robert Lewandowski. Najpierw bolesna porażka z PSG w prestiżowym meczu Ligi Mistrzów, a teraz mistrzowie Hiszpanii musieli przełknąć kolejną gorycz porażki. Tym razem w starciu z Sevillą polegli 1:4. Kapitan reprezentacji Polski mógł odmienić losy spotkania, ale nie wykorzystał rzutu karnego. Wideo z reakcją trenera Hansiego Flicka jest na to najlepszym dowodem!

Rywale Wojciecha Szczęsnego przyłapani razem! Rozdzielał ich inny gwiazdor Barcelony

Koszmarny błąd Lewandowskiego. Tak Polak zmarnował rzut karny

W starciu z PSG polski napastnik był tylko rezerwowym, a jego wejście na boisko nie odmieniło losów rywalizacji. W ligowym spotkaniu z Sevillą wybiegł już w pierwszym składzie, a kibice liczyli, że poprowadzi zespół do zwycięstwa. Nikt nie zakładał, że kataloński klub polegnie w tej rywalizacji, zwłaszcza w takich rozmiarach. Przegrana 1:4 była niezwykle bolesna, bo to pierwsza porażka mistrza Hiszpanii w tym sezonie w rozgrywkach LaLiga.

Sevilla prowadziła do przerwy 2:0 po golach Sancheza z rzutu karnego i trafieniu Romero. W końcówce pierwszej połowy Rashford pozwolił na złapanie kontaktu. Szansa na odwrócenie losów meczu pojawiła się w 76. minucie. Właśnie wtedy sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy, a do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Robert Lewandowski. To był kluczowy moment spotkania – gol kontaktowy mógł dać Barcelonie wiatr w żagle i nadzieję na odrobienie strat. Niestety, Polak koszmarnie spudłował.

Barcelona zmiażdżona przez Sevillę. Fatalny występ Lewandowskiego

Hansi Flick nie mógł uwierzyć. Wymowna reakcja trenera Barcelony

Jak na fatalne pudło swojego najlepszego snajpera zareagował trener Hansi Flick? Kamery telewizyjne natychmiast skierowały się na ławkę rezerwowych. W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiło się nagranie, które mówi więcej niż tysiąc słów.

Niemiecki szkoleniowiec początkowo siedział na ławce ze spuszczoną głową i nawet nie patrzył na wykonanie "jedenastki". O tym, co się stało, dowiedział się dopiero po głośnej reakcji trybun. Wtedy gwałtownie podniósł głowę, spojrzał na monitor z powtórką, po czym wstał i zaczął... klaskać. Był to gest, którym próbował zagrzać swoich podopiecznych do dalszej walki i pokazać, że nie mogą się poddawać.

Tak Lewandowski zmarnował rzut karny. Uderzył niezwykle słabo [WIDEO]

Bolesna porażka Barcelony. Real Madryt nowym liderem LaLiga

Niestety, ani gesty trenera, ani próby poderwania zespołu do walki nic nie dały. Piłkarze Barcelony po zmarnowanym rzucie karnym nie byli już w stanie się podnieść. Co więcej, w końcówce stracili kolejne dwa gole i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:4.

Ta porażka ma poważne konsekwencje w tabeli ligi hiszpańskiej. FC Barcelona straciła pozycję lidera na rzecz Realu Madryt, który ma teraz dwa punkty przewagi.

Lewandowski rozwścieczył szefów Barcelony? Sensacyjne doniesienia mediów, tego nie mogą mu wybaczyć

Hansi Flick pendant le penalty 😞 pic.twitter.com/aNgC44rDLt— Blaugranation (@blaugranation_) October 5, 2025

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

Sonda Czy Lewandowski dogoni Leo Messiego w liczbie goli w Lidze Mistrzów? Oczywiście! Da radę Nie, 28 goli straty to zbyt dużo Trudno powiedzieć