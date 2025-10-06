Rywale Wojciecha Szczęsnego przyłapani razem! Rozdzielał ich inny gwiazdor Barcelony

FC Barcelona zaliczyła dwie porażki w jednym tygodniu. Wojciech Szczęsny grał 90 minut w obu meczach

FC Barcelona złapała zadyszkę. Poprzedni tydzień dla "Dumy Katalonii" był fatalny. Najpierw przyszła porażka w hicie Champions League z PSG. Mimo że piłkarze Barcelony grali u siebie, to przegrali 1:2, będąc zespołem zdecydowanie słabszym od rywali. Cały mecz w barwach "Bluagrany" rozegrał Wojciech Szczęsny, a Robert Lewandowski wszedł na boisko w 71. minucie. Drużynie nie pomógł, a znacznie ciekawszy od jego gry był dziwny wpis, który "Lewy" zamieścił po meczu na Instagramie. W spotkaniu rozgrywanym w ramach La Liga z ekipą FC Sevilla Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski zagrali 90 minut, ale... chyba woleliby w nie grać wcale. FC Barcelona przegrała aż 1:4, a kapitan naszej drużyny narodowej zmarnował rzut karny, strzelając obok bramki.

Co ciekawe, mimo puszczenia czterech goli niezłe recenzje za mecz FC Sevilla - FC Barcelona zebrał Wojciech Szczęsny. Portal El Desmarque uznał nawet, że polski bramkarz był najlepszym graczem swojej drużyny.

Najlepszy z nich. Wykonał trzy lub cztery świetne interwencje, które pozwoliły utrzymać wynik. Polak nadal pokazuje swoją klasę, podczas gdy Joan Garcia pozostaje kontuzjowany

- tak podsumowano grę "Szczeny". Mimo to Polak może mieć powody do obaw. Zbliża się bowiem powrót do gry dwóch rywali do miejsca między słupkami Barcelony: Marca-Andre ter Stegena i Joana Garcii. Pierwszy ciągle jest kapitanem drużyny, a drugi zbiera znakomite recenzje. Podczas meczu z PSG kamery przyłapały obu golkiperów. Nie siedzieli bezpośrednio obok siebie - rozdzielał ich inny gwiazdor Barcelony - Fermin Lopez. Nie wiemy, o czym rozmawiali piłkarze "Bluagrany", ale w oczy rzuciło nam się machanie wskazującym palcem przez Fermina... To może zastanawiać. Osobliwe zdjęcia z tej sytuacji prezentujemy pod artykułem. Ciekawe, jaka naprawdę atmosfera panuje w Barcy... I jak w tym wszystkim odnajdzie się nasz Wojciech Szczęsny.