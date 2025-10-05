Barcelona zmiażdżona przez Sevillę. Fatalny występ Lewandowskiego

Sevilla – FC Barcelona WYNIK. Katastrofalny mecz Lewandowskiego

FC Barcelona słabo zaprezentowała się w tygodniu przeciwko PSG. Ostatecznie przegrała tylko 1:2 i to tracąc gola dopiero w końcówce, a do tego grała przecież z aktualnym mistrzem Ligi Mistrzów. Nikt nie spodziewał się, że w meczu z Sevillą podopieczni Hansiego Flicka zagrają... jeszcze gorzej i to zdecydowanie! W pierwszej połowie Sevilla od samego początku dominowała i już w 13. minucie wyszła na prowadzenie po golu Alexisa Sancheza z rzutu karnego. Później w 36. minucie podwyższył Romero, ale tak naprawdę gdyby nie dobre interwencje Wojciecha Szczęsnego, to wynik mógł być dużo wyższy. Wydawało się, że to może się zemścić na Sevilli, ponieważ pod sam koniec pierwszej połowy Barcelona przeprowadziła jedną z nielicznych groźnych akcji, którą na bramkę zamienił Rashford.

Z dobrym nastawieniem Barcelona wyszła również na drugą połowę, była częściej przy piłce i częściej atakowała. Te jednak nie przynosiły dużego zagrożenia, aż do 74. minuty, gdy Januzaj faulował Balde w polu karnym! Lewandowski, który wcześniej był praktycznie niewidoczny w tym meczu, podszedł do piłki i mógł dać swojej drużynie remis, ale... fatalnie spudłował, nawet nie dał szans Vlachodimosowi na popełnienie błędu. Barcelona jeszcze walczyła o dobry wynik, dwie niezłe okazje zmarnował Bardaghji, ale wciąż bramkarz Sevilli nie dawał się pokonać. To ostatecznie się zemściło pod koniec spotkania - w 90. minucie Balde i Szczęsny nie popisali się przy rajdzie Carmony, który precyzyjnym, ale dość słabym strzałem pokonał polskiego bramkarza, była to jedna z nielicznych sytuacji, w których można było mieć wobec niego zarzuty. Kilka minut później Barcelonę dobił Adams, który dostał piłkę na czystą pozycję kilka metrów przed bramką i tu Szczęsny był już bez szans.

Wygrana Sevilli oznacza, że Real Madryt z dwoma punktami przewagi będzie liderem LaLigi. Robert Lewandowski zagrał jeden z najsłabszych meczów w barwach Barcelony, ale Hansi Flick ma duży ból głowy, bo Ferran Torres w tym spotkaniu był chyba jeszcze bardziej niewidoczny w ataku od polskiego napastnika i zszedł z murawy w 69. minucie. Niemiecki szkoleniowiec, póki nie wrócą Raphinha i Yamal, nie ma nawet zbyt wielkiego wyboru w układaniu formacji ofensywnej. Poniżej zapis naszej relacji na żywo z tego meczu.

Sevilla – FC Barcelona 4:1 (2:1)

Bramki: Sanchez (13')(k.), Romero (37'), Carmona (90'), Adams (90 + 6') - Rashford (45 + 7')

Kartki: Marcao (20'), Romero (50'), Januzaj (74'), Agoume (81'), Peque (90 + 5') - Martin (16'), Ferran Torres (21'), de Jong (38'), Rashford (84')

Sevilla: Vlachodimos – Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo – Mendy (Peque 73'), Agoume, Sow (Gudelj 61') – Sanchez (Ejuke 90 + 3'), Romero (Adams 61'), Vargas (Januzaj 73').

Barcelona: Szczęsny – Kounde, Araujo (Eric Garcia 46'), Cubarsi, Martin (Balde 46') – de Jong (Christensen 88'), Pedri – Torres (Bardghji 69'), Olmo, Rashford – Lewandowski.

Sevilla - FC Barcelona Witamy w relacji na żywo z meczu Sevilla - FC Barcelona w ramach 8. kolejki LaLigi! Start meczu o 16:15, bądźcie z nami! Dzień dobry! Już za chwilę Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny znów wystąpią razem w barwach Barcelony. Lewandowski wraca do pierwszego składu po meczu przerwy - przeciwko PSG w Lidze Mistrzów zaczął na ławce. Sevilla, choć historycznie to jeden z najmocniejszych hiszpańskich klubów, obecnie spisuje się przeciętnie. Po 7. kolejkach ma na koncie 10 punktów i zajmuje 11. miejsce. Piłkarze już za chwilę wyjdą na boisko. 1' Gramy! 2' Szczęsny z pierwszą interwencją, ale nie przy strzale - dobrze złapał płaskie dośrodkowanie w pole karne Barcelony z prawej strony. 3' Strzał Sancheza zablokowany, będzie rzut rożny z prawej strony dla Sevilli! 4' Jednak bez rożnego, ale realizator pokazywał powtórkę, więc nie wiadomo, jakie było wskazanie sędziego głównego, niewykluczone, że w którymś momencie akcji był spalony. 5' Lewandowski powalony przez obrońcę, piłkarze Barcelony protestują, lecz sędzia nie wskazuje na rzut wolny dla Barcy. 8' Sevilla ewidentnie nie zamierza się bronić. To gospodarze są częściej przy piłce i więcej atakują. 10' Vargas wrzuca z autu w pole karne Barcy, tam Romero walczy z Araujo o piłkę, lecz został wypchnięty poza linię końcową. 11' Sędzia jeszcze czeka na VAR - piłkarze Sevilli domagają się karnego! 11' Sędzia idzie do monitora i sprawdzi, czy Araujo nie faulował Romero! 12' Rzut karny dla Sevilli! 13' Alexis Sanchez pokonał Szczęsnego! Sevilla prowadzi! 16' Martin dostaje żółtą kartkę za przerwanie akcji Sevilli faulem na Carmonie. 18' Pedri niecelna wrzutka w pole karne, Olmo nie do końca zrozumiał intencje Pedriego i nie poszedł do piłki. 21' Ferran Torres ostry wślizg i żółta kartka. 22' Strzał Carmony z kilkunastu metrów, ale niepilnowany zawodnik Sevilli minimalnie się myli! 22' A jeszcze przed kartką dla Torresa, Marcao ostro potraktował Lewandowskiego i także dostał żółtą kartkę. 25' Ależ okazja Sevilii! Sanchez przebijał się przez pole karne, piłkę wybili mu obrońcy, ale ta jeszcze dotarła do Romero, który strzelił od razu i minimalnie tylko się pomylił! Szczęsny zacznie od bramki. 27' Ależ broni Szczęsny! Sow wyszedł na dobrą pozycję, oddał do Romero na czysty strzał, ale Szczęsny świetnie przeczytał intencje zawodnika Sevilli! 28' Centra z rożnego, Mendy uderza z linii pola karnego, ale Szczęsny znów świetnie broni! 30' Słabo wygląda Barcelona w tym meczu. Praktycznie żadnej groźnej sytuacji i tylko jeden, niecelny strzał. Ale teraz będzie korner z lewej strony. 31' Dwie centry w pole karne Sevilli, obie wybite przez obronę. 31' Teraz Rashford wywalczył rzut rożny, znów po lewej stronie. 32' Centra Rashforda, piłka odbija się od pleców Kounde i Vlachodimos spokojnie łapie. 33' Przerwa na schłodzenie organizmu - dziś w Sevilli ponad 30 stopni! 35' Co zrobił Romero?! Dostał idealne podanie od Agoume na ok. 15. metr przed bramką Barcelony, ale strzelił fatalnie i nawet Szczęsny nie musiał bronić! 37' Teraz Romero się nie pomylił! Vargas urwał się lewą stroną, wyłożył do Romero i teraz napastnik Sevilli już z dużo bliższej odległości pokonał Szczęsnego! Barcelona gra fatalnie w obronie, Polak robi co może, ale nie jest w stanie wybronić wszystkiego. 38' A do tego żółta kartka dla de Jonga, najpewniej za jakieś dyskusje z sędzią. 39' Vargas znów urywa się lewą stroną, ale teraz Araujo go zablokował. Rzut rożny. 40' Tym razem bez zagrożenia po kornerze. 42' De Jong próbował przerzucić akcję z lewej na prawą stronę do Ferrana, ale za mocno zagrywa i Vlachodimos zacznie od bramki. 43' Świetna piłka prostopadła od Cubarsiego do Rashforda przez wszystkie linie, Anglik wyszedł sam na sam ale bramkarz Sevilli broni! 44' Dobra wrzutka z kornera w pole karne Sevilli, ale obrońcy znów wybijają. 44' Akcja Rashforda zdecydowanie najlepsza w tej połowie dla Barcelony, ale to trochę za mało, żeby tu coś ugrać. 45' Lewandowski niecelnie do Rashforda, a później fauluje... 45 + 1' Sędzia dolicza 6 minut. 45 + 2' Centra Rashforda, Marcao i Vlachodimos próbowali interweniować i się zderzyli, potrzebna jest interwencja medyków. 45 + 4' Rashford centruje w pole karne z rzutu rożnego, ale tak że... piłka opuściła boisko. 45 + 5' Sanchez dostał świetną piłkę prostopadłą od Agoume, już niemal wyszedł sam na sam ze Szczęsnym, ale tym razem Araujo świetnie się zachował i zatrzymał Chilijczyka! 45 + 6' Ferran Torres za mocno do Kounde za linię obrony. Obrońca Barcelony nie mógł dobrze opanować piłki, by ją zacentrować. 45 + 7' RAAAAASHFOOOOOOORD! Jest bramka kontaktowa! 45 + 7' Lewandowski fatalnie zachował się w polu karnym, gdzie niecelnie zagrał piętą. Barca utrzymała jednak się przy piłce, Pedri z głębi pola zagrał w lewą część pola karnego, gdzie niepilnowany Rashford dopadł do piłki i z powietrza, bez przyjęcia huknął nie do obrony dla Vlachodimosa! 45 + 8' Koniec pierwszej połowy! PRZERWA Za chwilę wracamy do gry. PRZERWA Będą zmiany w Barcelonie, co nie może dziwić. PRZERWA Balde i Eric Garcia za Martina i Araujo. 46' Gramy! 46' Lewandowski dostał świetną piłkę, wszedł w pole karne, ale ni to strzelił, ni to podał... Vlachodimos zacznie od bramki. 47' Garcia niecelnie podał między Lewego i Olmo. 49' Faul Balde w ataku, Sanchez powalony nieprzepisowo. 50' Romero ostro potraktował Pedriego w środku pola. Żółta kartka. 52' Barcelona wyszła z nieco lepszym nastawieniem na drugą połową, niż na pierwszą. Zdecydowanie częściej jest przy piłce i stara się atakować. 53' Kounde wpadł w pole karne, próbował ograć Marcao, ale mu się to nie udało. 55' Wielkie zamieszanie w polu karnym Barcelony po rzucie rożnym! 56' Balde został trafiony w rękę, piłkarze Sevilli domagają się karnego! 57' Sędzia pokazał, że karnego nie będzie! 57' Rashford do Balde na dobieg, ten drugi zagrywa przed bramkę, lecz Vlachodimos łapie tę centrę. Trochę za mocna była piłka do Blade. 58' Bardzo niecelna centra Sowa przed bramkę Barcy, piłka za linią końcową. 60' Romero mocno uderza z linii pola karnego, piłka leci nad bramką. Nawet gdyby trafił, to był spalony. 61' Podwójna zmiana w Sevilli. Gudelj i Adams za Sowa i Romero. 63' Dani Olmo prostopadle do Ferrana, ale ten łatwo traci piłkę. 64' Pedri mocno z ostrego kąta, Vlachodimos paruje na rzut rożny! 64' Eric Garcia uderza głową po centrze z rożnego, lecz bramkarz Sevilli odbija to uderzenie! 66' Sevilla świetnie rozgrywała akcję pod presją, gdy nagle Adams... fatalnie podał w prostej sytuacji. 68' Olmo do Lewandowskiego, ten uderza, lecz został zablokowany. Po chwili strzela Rashford i będzie rzut rożny. 68' Krótko rozegrany korner, po chwili jednak Rashford wrzuca w pole karne, lecz Vlachodimos znów dobrze odbija. 69' Zmiana w Barcelonie, Bardghji za Ferrana Torresa. 72' Pedri uderza z linii pola karnego, lecz też został zablokowany. 73' Zmiana w Sevilli, Januzaj za Vargasa i Peque za Mendy'ego. 73' Januzaj obalił Balde w polu karnym! Jedenastka dla Barcelony! 74' Jeszcze kartka dla Januzaja. 76' LEWANDOWSKI NIE TRAFIA Z 11 METRÓW! Dramat Polaka. 79' Dużo walki w środku pola, Barcelonie coraz bardziej ucieka czas. 79' Bardaghji uderza z dystansu nad bramką Sevilli. 81' Faul Agoume i gracz Sevilli ukarany żółtą kartką. 81' Bardaghji wychodzi niemal sam na sam z Vlachodimosem i... strzela prosto w niego! 83' Atak Sevilli Peque wygonił się jednak z piłką za linię końcową. 84' Rashford fauluje Carmonę, uderzył go łokciem w głowę i dostaje żółtą kartkę. 87' Januzaj świetnie zagrywa do Adamsa na lewą stronę, ten wychodzi sam na sam ze Szczęsnym i pokonuje polskiego bramkarza, ale... był spalony! 88' Jeszcze zmiana w Barcelonie, Christensen za de Jonga. 90' Lewandowski ładnie piętą do Bardaghjiego, ten uderza z ostrego kąta, ale znów przegrywa z Vlachodimosem. 90' GOL! 3:1 dla Sevilli! 90' Kontra Sevilli, Carmona urywa się prawą stroną, wpada w pole karne i strzałem na dalszy słupek pokonuje Szczęsnego! 90 + 2' Sędzia doliczył 8 minut. 90 + 3' Jeszcze zmiana, Ejuke za Alexisa Sancheza. 90 + 5' Peque ostro sfaulował jednego z rywali, najpierw dostał czerwoną kartkę, ale po interwencji VAR sędzia pokazał mu tylko żółtą. 90 + 6' GOOOOOL! Adams na 4:1, dramat Barcelony! 90 + 7' Peque świetnie na lewo do Ejuke, ten wyłożył na środek do Adamsa, który z kilku metrów pokonuje Szczęsnego w sytuacji sam na sam. 90 + 11' Jeszcze strzał Bardaghjiego, ale prosto we Vlachodimosa. 90 + 11' KONIEC! Barcelona rozgromiona przez Sevillę, dramatyczny występ Lewandowskiego i wielu jego kolegów. To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na żywo na sport.se.pl!

Odśwież relację