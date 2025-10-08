W Ameryce oszaleli! Setki tysięcy za bilet na finał mistrzostw świata, to nie żart

Kosmiczne ceny na finał MŚ 2026. Ceny dochodzą do... setek tysięcy!

Mistrzostwa świata w 2026 roku będą wyjątkowe. Co prawda nie odbędą się w grudniu, jak miało to miejsce w przypadku mundialu 2022 w Katarze, ale będą wyróżniały się czymś innym – po raz pierwszy w historii weźmie w nich udział aż 48 zespołów! Wciąż nie wiadomo, czy udział w nich weźmie Polska, bo eliminacje w strefie europejskiej jeszcze trwają i Biało-Czerwoni wciąż mają teoretycznie szansę nawet na bezpośredni awans, choć dużo bardziej prawdopodobna jest walka w barażach. Choć wciąż jest więcej niewiadomych, jeśli chodzi o skład drużynowy turnieju, to wiadomo już, ile kosztują wejściówki – a te nie są wcale tanie.

FIFA ogłosiła właśnie, ile trzeba zapłacić za bilety na mecze mistrzostw świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku. Najtańsze wejściówki kosztują 2 tys. 30 dolarów amerykańskich, czyli po obecnym kursie (3,66) niespełna 7,5 tys. złotych! Ale to dopiero początek, ponieważ ceny oczywiście rosną wraz z wyższymi kategoriami. Co więcej, bilety mają być sprzedawane w systemie dynamicznych cen, czyli mogą rosnąć wraz z rosnącym zapotrzebowaniem. Nie jest też żadną tajemnicą, że najdroższe bilety są na finał MŚ i tutaj organizatorzy już w ogóle się nie hamowali.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Znany dziennikarz Michał Pol udostępnił planszę z rozpiską cen za miejsca w konkretnych sektorach na mecz finałowy mistrzostw świata 2026. Z tego co możemy zobaczyć na grafice, najtańsze bilety kosztują już niemal 7,5 tys. dolarów, a najdroższe... 71 tysięcy, czyli niemal 260 tysięcy złotych! – Luźne ceny biletów na finał mundialu. W sektorze 228A zostały już tylko 4 za 71 000 $... – napisał Michał Pol na portalu X. Mistrzostwa świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku odbędą się w dniach 11 czerwca – 19 lipca 2026 roku. Finał został zaplanowany na stadionie MetLife Stadium w New Jersey, na którym zasiąść może 82,5 tysiąca widzów.

