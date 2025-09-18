Domagają się wykluczenia Izraela z UEFA i FIFA! Wielkie bilbordy zawisły na Times Square

Kolejne wezwanie do bojkotu Izraela

W październiku 2023 roku rozpoczął się nowy rozdział w konflikcie plestyńsko-izrealskim. Izrael został zaatakowany przez terrorystyczną organizację Hamas, ale jego odpowiedź zbrojna już dawno przekroczyła jakiekolwiek granice obrony. Od wielu miesięcy Izrael dokonuje ludobójstwa w Strefie Gazy, zostało to właśnie potwierdzone przez komisję śledczą Organizacji Narodów Zjednoczonych, a od 2024 roku premier Izrael Benjamin Netanjahu jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Coraz więcej polityków i osób publicznych nawołuje do nakładania sankcji na Izrael oraz bojkotowania imprez z udziałem tego kraju. Niestety, w zasadzie żadna sportowa organizacja nie miała problemu z tym, by reprezentacja tego kraju, lub jego kluby, występowały w międzynarodowych zmaganiach – choćby na rozgrywanym m.in. w Polsce Eurobaskecie wystąpiła reprezentacja Izraela, która była mocno wygwizdywana przez polskich kibiców. Teraz w ramach kampanii „GameOverIzrael” wywieszono transparenty z apelem, by wykluczyć to zbrodnicze państwo ze struktur piłkarskich organizacji.

UEFA i FIFA kilka lat temu wykluczyły Rosję z międzynarodowych rozgrywek i choć zrobiły to dość szybko po wybuchu wojny w Ukrainie, to nacisk poszedł od wielu reprezentacji innych krajów, takich jak Polska, Szwecja czy Czechy. W przypadku Izraela jest inaczej i o wiele trudniej, bo wpływy tego kraju sięgają bardzo daleko i w zasadzie żadna federacja nie bojkotowała meczów z tą reprezentacją czy klubami z Izraela. Ba! Okazuje się, że nawet Izraelscy fani mogą więcej – po tym, jak kibice Maccabi Hajfa wywiesili w kierunku Polaków transparent „Mordercy od 1939” i znieważyli polską flagę, wciąż nie zostali ukarani przez UEFA (choć europejska federacja już dawno ukarała kibiców Rakowa za inne zachowania z tego samego spotkania). Trudno sobie wyobrazić, by UEFA czy FIFA szybko zmieniły zdanie, ale głosy sprzeciwu są potrzebne.

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

Na słynnym Times Square w Nowym Jorku pojawiły się bilbordy związane z akcją „GameOverIzrael”. – Izrael dopuszcza się ludobójstwa. Federacje piłkarskie: zbojkotujcie Izrael. Bez ludobójców na boisku – czytamy na transparentach. Warto zaznaczyć, że to nie przypadek, ponieważ w Nowym Jorku ma zostać rozegranych 8 meczów przyszłorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Co ciekawe, premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiedział, że Hiszpania rozważy nawet bojkot mistrzostw świata, jeśli Izrael na nie awansuje! Na ile jednak wycofanie się jednej z najlepszych reprezentacji piłkarskich na świecie z mundialu jest realne? Raczej nie bardzo, bo obecnie Izrael nie zajmuje nawet miejsca barażowego w swojej grupie, więc na MŚ może wcale nie awansować. Żeby UEFA czy FIFA rozważyły zawieszenie Izraela, potrzeba zdecydowanych ruchów znacznie większej liczby federacji, czego póki co nie obserwujemy.

