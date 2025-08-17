Kłamliwy transparent na trybunach podczas meczu Maccabi - Raków

Raków Częstochowa pokonał Maccabi Hajfa 2:0 i awansował do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, jednak to nie wynik był głównym tematem pomeczowych dyskusji. Podczas spotkania, rozgrywanego na Węgrzech ze względu na konflikt zbrojny w Izraelu, kibice gości zaprezentowali skandaliczny transparent. Napis "Murderers since 1939" (tłum. "Mordercy od 1939 roku") był jawną i kłamliwą próbą fałszowania historii oraz przypisania Polakom odpowiedzialności za zbrodnię Holocaustu.

Incydent wywołał falę oburzenia. Transparent potępiły polskie władze, w tym prezydent Karol Nawrocki. Sprawę ostro skomentował również Jan Tomaszewski.

- Dla mnie to jest wtrącenie polityki do sportu. Jest to skandal - uważa Tomaszewski, nie kryjąc wzburzenia w rozmowie z "Super Expressem".

Tomaszewski: "Wszystkie izraelskie drużyny wykluczyć na 5 lat!"

Były reprezentant Polski jest zdania, że za tak haniebne zachowanie władze europejskiej piłki muszą wyciągnąć najsurowsze możliwe konsekwencje, które dotkną nie tylko klub z Hajfy, ale całe środowisko piłkarskie w Izraelu.

- Jak ktoś fałszuje historię i się z tego cieszy, to za to powinny odpowiadać wszystkie izraelskie kluby - grzmi legenda polskiej piłki. Jego propozycja kary jest drakońska. - UEFA powinna przykładną karę wymierzyć. Wszystkie izraelskie drużyny powinny być wykluczone na 5 lat! - grzmi.

Tomaszewski podkreśla, że odpowiedzialność spoczywa nie tylko na kibicach, ale i na organizatorach, którzy dopuścili do wniesienia transparentu na stadion.

- To nie jest tak, że to tylko banda kiboli. Ktoś wpuścił ich na stadion z tym transparentem. Ta kara musi być na przyszłość ostrzeżeniem. Mam nadzieję, że już nigdy nie będą traktowali takich spraw z przymrużeniem oka - dodaje.

Kontekst incydentu. Czy to odpowiedź na zachowanie kibiców Rakowa?

Prowokacja fanów Maccabi była najprawdopodobniej odpowiedzią na wydarzenia z pierwszego meczu w Częstochowie. Tydzień wcześniej kibice Rakowa wywiesili napis: "Izrael morduje, a świat milczy", nawiązując do działań zbrojnych w Strefie Gazy. Według danych UNICEF, od początku konfliktu zginęło tam ponad 18 tysięcy dzieci, a sytuacja humanitarna jest katastrofalna. Zachowanie kibiców obu drużyn pokazuje, jak bardzo polityka i bolesna historia wkradły się na trybuny europejskich pucharów.

