Sportowy sukces Rakowa Częstochowa zszedł na dalszy plan po skandalicznych wydarzeniach, do których doszło podczas rewanżowego meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Marka Papszuna wygrali 2:0 z Maccabi Hajfa i zapewnili sobie awans do kolejnej fazy. Spotkanie, które z powodu konfliktu zbrojnego odbyło się na Węgrzech, zostanie jednak zapamiętane z powodu haniebnych transparentów.

Szokujący transparent kibiców Maccabi. "Mordercy od 1939 roku"

W trakcie meczu rozgrywanego w Debreczynie kibice izraelskiej drużyny wywiesili skandaliczny transparent. "Murderers since 1939 (tłum. mordercy od 1939 roku)" - głosił napis, który był kłamliwym odniesieniem do II Wojny Światowej i próbą przypisania Polakom odpowiedzialności za zbrodnię Holocaustu. Sytuacja wywołała natychmiastowe oburzenie.

"SKANDAL: Kibice Maccabi z transparentem: "Murderers since 1939". Jeśli to pod adresem Polaków, to chyba jakiś żart!" - napisał na portalu X dziennikarz Jarosław Kłak.

Odpowiedź na zachowanie fanów z Częstochowy?

Prowokacyjne zachowanie fanów z Izraela było najprawdopodobniej odpowiedzią na transparent, który pojawił się na trybunach w Częstochowie tydzień wcześniej. Kibice Rakowa wywiesili wówczas napis: "Izrael morduje, a świat milczy". Udział izraelskich drużyn w europejskich pucharach budzi obecnie spore kontrowersje w związku z działaniami zbrojnymi w Strefie Gazy. Według raportu UNICEF z ubiegłego tygodnia, od początku konfliktu, który wybuchł 7 października 2023 roku, zginęło tam ponad 18 tysięcy dzieci.

Ambasada Izraela zabiera głos

Na haniebne wydarzenia z trybun zareagowała Ambasada Izraela w Polsce, która potępiła zachowanie kibiców Maccabi Hajfa, jednoznacznie oceniając ich czyn. Poniżej komunikat Ambasady Izraela.

- Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców – czytamy w poście Ambasady Izraela na platformie „X”.

