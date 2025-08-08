Raków – Maccabi: Transparent kibiców z Częstochowy rozgrzał internet. Chodzi o konflikt z Palestyną

Raków – Maccabi: Zespół Marka Papszuna przegrał 0:1

Raków Częstochowa przegrał u siebie 0:1 z Maccabi Hajfa w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. To pierwsza porażka „Czerwono-Niebieskich” w europejskich pucharach na własnym stadionie – wcześniej wygrali wszystkie sześć spotkań eliminacyjnych w Częstochowie w latach 2022–2023.

Trener Marek Papszun nie ukrywał rozczarowania, podkreślając, że jego zespół zrobił wszystko, by wygrać, lecz zabrakło skuteczności. – Mieliśmy sporo sytuacji, ale trzeba strzelać, kiedy nadarza się okazja. Boli ta bramka stracona przy niskiej obronie – mówił szkoleniowiec.

Mimo niepowodzenia Papszun wierzy w odwrócenie losów rywalizacji w rewanżu, który odbędzie się w Debreczynie. Zwrócił uwagę, że Raków dobrze radzi sobie w meczach wyjazdowych i tym razem „nie ma nic do stracenia”. – Każdy dzień do czwartku będzie pracował na naszą korzyść. To będzie niezwykle ważny mecz i musimy się do niego jak najlepiej przygotować – zapowiedział.

Taki transparent wywiesili kibice Rakowa Częstochowa

W obawie przez incydentami, izraelski zespół przed przyjazdem do Polski zorganizował dla siebie specjalny zespół ochrony. Sam pobyt Maccabi Hajfa przebiegał bez żadnych kontrowersji. Klub odwiedził miejsce częstochowskiego getta, gdzie upamiętniono ofiary holokaustu.

Na trybunach przez cały mecz nie doszło do antysemickich skandali. Na jednym z sektorów wywieszono jedynie jeden transparent - „Izrael morduje, a świat milczy”. To nawiązanie do napiętej sytuacji Izraela i Palestyny. Konflikt trwa, a coraz więcej mówi się o katastrofie humanitarnej.

Izrael publikuje spoty w sieci atakujące ONZ

Izrael nasilił ofensywę medialną publikując w mediach społecznościowych materiały wideo w różnych wersjach językowych, również w języku polskim. W jednym z nagrań pojawia się twierdzenie, że ONZ odmawia dystrybucji żywności, mimo wjazdu setek ciężarówek do Gazy. Materiały wyświetlają się jako reklamy również tym użytkownikom serwisu YouTube, którzy nie śledzą wydarzeń w Gazie. „Ciężarówki stoją bezczynnie w Gazie, a obok nich rosną góry niewykorzystanych towarów. To jest celowy sabotaż ONZ. ONZ – rozdziel tę pomoc, teraz” – głosi jeden z materiałów udostępniony przez izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz ambasadę Izraela w Polsce.

Według innego nagrania udostępnionego 3 dni temu, od początku wojny Izrael przekazywał pomoc humanitarną bez ograniczeń w ramach szeroko zakrojonej operacji dla mieszkańców Gazy. „Prawie dwa miliardy kilogramów pomocy humanitarnej dostarczone do Gazy w prawie 100 tysiącach ciężarówek. (...) Nie wierz propagandzie Hamasu” - napisano.

Były wysłannik humanitarny USA w Strefie Gazy David Satterfield ocenił w rozmowie z portalem Times of Israel, że oskarżenia Izraela wobec ONZ są fałszywe. „Nie jest prawdą, że ONZ czy inne organizacje celowo wstrzymują dystrybucję pomocy. Problemem są warunki stworzone przez Izrael, które uniemożliwiają bezpieczne dostarczanie żywności i leków” – wyjaśnił Satterfield.

