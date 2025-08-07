AEK Larnaka – Legia: Klęska i kompromitacja na Cyprze... Awans się oddalił

Nie tak to miało wyglądać. Legia Warszawa przegrywa w kompromitującym stylu z AEK-iem Larnaka na wyjeździe. Wynik 1:4 w pełni oddaje styl gry stołecznego zespołu. Podopieczni Edwarda Iordanescu mieli siły na pierwsze 45 minut. Druga połowa była kompletną dominacją gospodarzy, którzy przyzwyczajeni do trudnych warunków atmosferycznych wytrzymali fizycznie to spotkanie. Rewanż za tydzień w Warszawie. Trzeba nadrobić trzy bramki.

i Autor: CyfraSport Z kim Legia Warszawa zagra w III rundzie eliminacji Ligi Europy? Rywal już czekał!