AEK Larnaka – Legia: Klęska i kompromitacja na Cyprze... Awans się oddalił

AEK Larnaka – Legia Warszawa: Zapis relacji na żywo
AEK Larnaka - Legia Warszawa 4:1 (1:1)
Bramki: 16' Pons, 48' Angielski, 78' Chacon, 85' Rajović (gol samobójczy) - 18' Nsame
Kartki: Ekpolo - Biczachczjan, Kapustka (dwie), Ziółkowski
AEK Larnaka: Alomerović, Ekpolo, Roberge (28' Miramon), García, Gnali (63' Jimmy Suarez), Pons, Miličević, Ledes, Ivanović (89' Amyn), Angielski, (63' Cabrera) Chacón
Legia Warszawa: Tobiasz, Vinagre, Kapuadi, Ziółkowski, Wszołek, Augustyniak, Gonçalves (70' Chodyna), Kapustka, Stojanović (54' Alfarela), Biczachczjan (70' Morishita), Nsame (80' Rajovic)
AEK Larnaka - Legia Warszawa
Zapraszamy na relację na żywo z meczu Legia Warszawa - AEK Larnaka w eliminacjach Ligi Europy. Początek spotkania o godzinie 18:30.
ZNAMY SKŁADY!
AEK Larnaka: Alomerović, Ekpolo, Roberge, García, Gnali, Pons, Miličević, Ledes, Ivanović, Angielski, Chacón
Legia Warszawa: Tobiasz, Vinagre, Kapuadi, Ziółkowski, Wszołek, Augustyniak, Gonçalves, Kapustka, Stojanović, Biczachczjan, Nsame
Rozgrzewka i zaraz zaczynamy ⏳#AEKLEG pic.twitter.com/vWRzcExuR3— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) August 7, 2025
Piłkarze ruszyli na boisko!
Na trybunach liczna grupa kibiców z Warszawy.
Za nami powitanie obu zespołów. Za moment pierwszy gwizdek.
1'
ZACZYNAMY SPOTKANIE!
2' 0:1
GOOOOOOOOOL! Piorunujący początek warszawskiej Legii. Nsame płaskim uderzeniem znajduje drogę do siatki.
2'
Trwa analiza VAR.
3'
Niestety, bramka anulowana...
5'
Piłka od Angielskiego do Ivanovicia. Piłkarz AEK-u wpada w pole karne. Jego strzał został zablokowany.
8'
Angielski wywalczył rzut rożny dla AEK-u. Uderzenie sprzed pola karnego zablokowane.
8'
Rzut rożny dla AEK-u. Roberge uderza głową. Poprzeczka!
10'
Biczachczjan uderza, ale został zablokowany. Piłka ląduje pod nogami Wszołka, który dośrodkowuje, ale wychodzi z tego tylko rzut rożny.
11'
Nie ma kolejnego rzutu rożnego dla Legii. Jeden z piłkarzy AEK-u wybił futbolówkę.
14'
Świetna atmosfera na trybunach w Larnace.
16' 1:0
GOOOOOL DLA AEK-U LARNAKA! Wyszli świetnie spod pressingu. Pons uderza na bramkę Tobiasza, rykoszet i piłka w siatce.
18'
GOOOOOOOL! Ale odpowiedź Legii! Piorunujący gol dla gości. Nsame po raz drugi do siatki i teraz już chyba VAR nie anuluje bramki.
19'
Czwarty gol w czwartym kolejnym meczu, gdy jest na boisku. Świetna seria Nsame.
20'
18' I Sorry, nie powstrzymacie go! #AEKLEG 1:1 pic.twitter.com/vaTTx9BPEE— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) August 7, 2025
23'
Złe wybicie Tobiasza i Goncalves ratował faulem sytuację.
25'
Problemy zdrowotne Roberge'a, ale raczej będzie mógł kontynuować grę.
27'
Roberge usiadł na murawie. Konieczna będzie zmiana.
28'
Miramon wchodzi na boisko za Roberge'a.
29'
Napiera Legia Warszawa. Nsame uderza w bramkarza, ale za moment piłka ląduje pod nogami Kapustki. Świetnie ustawił się jeden ze stoperów. Rzut rożny!
34'
Ucierpiał Wszołek w zderzeniu z głową z jednym z rywali.
38'
Legia gra wolniej, spokojniej. Oby to się nie zemściło.
45'
Mocna centra w pole karne Legii. Tobiasz chwyta piłkę.
45+1'
Pięć minut doliczonych do regulaminowego czasu gry.
45+2'
Wszołek wpada w pole karne i świetnie uderza, ale broni golkiper gospodarzy. Poprawiają raz, drugi raz legioniści, ale piłka mija bramkę.
48+4'
Za mocna piłka do Wszołka.
45+6'
KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY! AEK Larnaka kończy ją bardzo niecelnym dośrodkowaniem. Do przerwy 1:1. Wracamy za 15 minut!
Piłkarze wracają na boisko.
46'
ZACZYNAMY DRUGĄ POŁOWĘ!
48'
Rzut rożny dla Legii.
48' 2:1
GOOOOOOL! Dośrodkowanie Vinagre, ale piłka nie trafiła do nikogo. Kontra AEK-u. Angielski trafia do siatki po uderzeniu głową.
50'
Trwa analiza VAR. Mogło być zagranie ręką piłkarza AEK-u.
51'
Bramka uznana! Legia znowu musi gonić wynik.
53'
Nsame dostał dobrą piłkę przed polem karnym. Podaje do Vinagre'a, a ten uderza nad poprzeczką.
55'
Wszołek złapał się za głowę. Groźna sytuacja znów w polu karnym Legii.
57'
Vinagre przebija się przez obronę rywali. Miramon kopnął go mocno w kolano. Faul!
58'
Bardzo dobra centra z rzutu wolnego, ale Nsame tym razem minimalnie się pomylił.
59'
Tuż po starcie drugiej połowy...— TVP SPORT (@sport_tvppl) August 7, 2025
𝐊𝐚𝐫𝐨𝐥 𝐀𝐧𝐠𝐢𝐞𝐥𝐬𝐤𝐢 wyprowadza AEK Larnaka na prowadzenie.
🔴 📲 OGLĄDAJ #AEKLEG ▶️ https://t.co/oFQhM1sGZQ pic.twitter.com/EEsBOacCMg
60'
Alfarela zagrywa w pole karne, ale czujnie wybija Alomerović.
21'
Faulowany Goncalves tuż przed polem karnym. Było blisko jedenastki, jest tylko rzut wolny.
62'
Rzut rożny dla Legii Warszawa.
62'
Za mocna piłka do Nsame...
67'
Faulowany Augustyniak na własnej połowie. Gra przerwana.
68'
Nsame trafiony w plecy, ale Kameruńczyk zagrywa w "piątkę". Alomerović chwyta piłkę.
70'
Będą zmiany w zespole Legii Warszawa: schodzą Biczachczjan i Goncalves, wchodzą Morishita i Chodyna.
70'
Krótka przerwa na uzupełnienie płynów.
72'
Zrezygnowani, zmęczeni, za wolni. Oby tylko nic już tutaj nie stracić. To jedyna szansa na rewanż... #AEKLEG— Marcin Łagowski (@MarcinLagowski) August 7, 2025
75'
Ekpolo powalczył o piłkę, zagrał płasko i nikt nie oddał strzału. Na szczęście!
77'
Utrzymuje się AEK przy piłce i nie daje się zbliżyć do niej Legii.
78' 3:1
GOOOOOOOL!
Legia Warszawa dała się zepchnąć do obrony i jest tego efekt. Chacon uderza znakomicie. Tobiasz kapituluje trzeci raz.
81'
Kilkanaście minut nadziei dla Legii. Pod wodzą nowego trenera jeszcze nie przegrali.
85'
Cabrera mógł zdobyć kolejnego gola, ale fenomenalnie broni Tobiasz.
85' 4:1
GOOOOOOOOL! Nie tylko rzut rożny, a aż rzut rożny... Rajović dopiero wszedł na boisko i już trafił do siatki. Niestety, swojej.
87'
To fatalna wiadomość przed rewanżem. AEK słynie ze świetnej obrony na wyjeździe...
89'
Chacon przyaktorzył, Kapustka się wściekł i obejrzał żółtą kartkę.
90+1'
Osiem minut doliczonych do regulaminowego czasu gry.
90+2'
Bawi się piłką Larnaka.
90+4'
Żółta kartka dla Ziółkowskiego.
90+5'
Kolejny rzut wolny dla AEK-u.
90+8'
Czerwona kartka dla Kapustki za faul, próbujący powstrzymać kontrę.
90+8'
KONIEC MECZU!
Kompletna klęska Legii Warszawa na Cyprze. Nie tak to miało wyglądać. Na boisku przy Łazienkowskiej ciężko będzie o nadrobienie strat.