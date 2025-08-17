Izraelscy kibice dolali oliwy do ognia! Pokazali kolejny transparent, UEFA nie będzie zadowolona

Izraelscy kibice uderzyli w UEFA. Będzie kara?

Haniebnego zachowania dopuścili się kibice Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Podczas starcia tych drużyn wywiesili transparent, nazywający Polaków mordercami. „Mordercy od 1939” mogliśmy przeczytać na płachcie wywieszonej na stadionie w Debreczynie, a do tego jeden z kibiców Maccabi znieważył polską flagę. W sieci rozgorzała dyskusja na temat kary, jaka powinna spotkać klub i jego fanów, ale wielu kibiców z tej okazji zaczęło przypominać, że Izrael powinien zostać całkiem wykluczony z gry, tak jak Rosja, a to z powodu działań zbrojnych jakie prowadzi ten kraj w Strefie Gazy, które doprowadziły już do śmierci dziesiątek tysięcy cywili.

Polska ściga kibiców z Izraela! Skandaliczny transparent w Debreczynie na meczu Maccabi-Raków

O tę sprawę został niedawno zapytany sam Alexander Ceferin i choć nie odpowiedział jednoznacznie, to nie zapowiada się na rychłe wykluczenie izraelskich klubów z rozgrywek UEFA. Ale niewykluczone, że posypią się kary innego rodzaju, w których UEFA się lubuje i które rozdaje bardzo często. Wszystko za sprawą kolejnego transparentu, który tym razem pojawił się w trakcie rozgrywek krajowych w Izraelu.

UEFA wszczyna śledztwo po meczu Maccabi – Raków! Ukarany może zostać... także polski klub

W trakcie starcia w ramach izraelskiego Toto Cup, w którym mierzyły się Hapoel Beer Szewa oraz Hapoel Tel Aviv, na trybunach pojawił się osobliwy transparent. Kibice gospodarzy wywiesili płachtę z napisem „Dwie rzeczy powinny być zniszczone. UEFA i Hamas!”. O ile niechęć do Hamasu – organizacji terrorystycznej jest zrozumiała – o tyle atak na UEFA to tylko proszenie się o kłopoty. Organizacja ta jeszcze nie ukarała Maccabi Haifa za poprzedni transparent, a ma pretekst do tego, by szykować kolejne kary. Co prawda w UEFA kibice w Europie (również w Polsce) uderzali wielokrotnie, ale tym razem z pewnością wielu z nich ucieszyłoby się, gdyby organizacja ta wyciągnęła konsekwencje wobec izraelskich klubów.