UEFA wszczyna śledztwo po meczu Maccabi – Raków! Ukarany może zostać... także polski klub

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-08-15 20:25

Szerokim echem odbiło się to, co działo się na trybunach podczas meczu Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa w ramach rewanżowego spotkania 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Izraelscy kibice wywiesili haniebny transparent nazywający Polaków mordercami czy znieważali polską flagę. UEFA przyjrzy się tym incydentom, ale ich uwadze nie umknęło również zachowanie... kibiców Rakowa.

Raków Częstochowa - Maccabi Hajfa

Autor: CyfraSport Raków Częstochowa - Maccabi Hajfa

Będą kary po meczu Maccabi - Raków? Ucierpieć może polski klub!

Raków Częstochowa niespodziewanie przegrał pierwsze spotkanie przeciwko Maccabi Hajfa na własnym stadionie 0:1 i musiał gonić wynik w rewanżu. Na szczęście wszystko ułożyło się po myśli podopiecznych Marka Papszuna – najpierw zniwelowali stratę z pierwszego spotkania, a następnie, grając w przewadze, strzelili drugiego gola dającego awans. Ostatecznie jednak po meczu więcej niż o awansie Rakowa do 4. rundy eliminacji, mówi się o tym, co działo się na trybunach, a działo się dużo złego.

Izraelscy kibice na stadionie w Debreczynie (izraelskie zespoły nie grają w swoim kraju z powodu wojny jaką prowadzą przeciwko Palestynie) wywiesili transparent „Mordercy od 1939” uderzający wprost w Polaków i jest on tym bardziej oburzający, że wielu Polaków w trakcie wojny ratowało Żydów, za co nierzadko zapłacili życiem. Co więcej, fani Maccabi w trakcie meczu znieważali także polską flagę. Zdarzenia to wywołały powszechne oburzenie wśród polskich kibiców oraz osoby, które na co dzień nawet niespecjalnie interesują się piłką. W sprawę zaangażowała się polska dyplomacja. 

Maccabi - Raków
15 zdjęć

Kibice z Polski domagają się od UEFA zdecydowanych działań w tej sprawie. Ta już zapowiedziała, że przyjrzy się sprawie. Co ciekawe, Raków wcale nie może czuć się bezpieczny, ponieważ on także może zostać ukarany. – W związku z meczem Ligi Konferencji UEFA 2025/2026, który odbył się 14 sierpnia 2025 r. w Debreczynie na Węgrzech, wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko klubom Maccabi Hajfa i Raków Częstochowa zgodnie z art. 55 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA – czytamy w komunikacie. Maccabi grozi kara za niewłaściwe zachowanie zespołu, a Rakowowi za odpalenie środków pirotechnicznych przez kibiców. Oba zespoły mogą też zostać ukarane za „przekazywanie wiadomości niestosownej dla wydarzenia sportowego”. – Organy dyscyplinarne UEFA podejmą decyzję w tej sprawie w odpowiednim terminie – dodano w komunikacie.

