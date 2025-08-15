UEFA wszczyna śledztwo po meczu Maccabi – Raków! Ukarany może zostać... także polski klub

Będą kary po meczu Maccabi - Raków? Ucierpieć może polski klub!

Raków Częstochowa niespodziewanie przegrał pierwsze spotkanie przeciwko Maccabi Hajfa na własnym stadionie 0:1 i musiał gonić wynik w rewanżu. Na szczęście wszystko ułożyło się po myśli podopiecznych Marka Papszuna – najpierw zniwelowali stratę z pierwszego spotkania, a następnie, grając w przewadze, strzelili drugiego gola dającego awans. Ostatecznie jednak po meczu więcej niż o awansie Rakowa do 4. rundy eliminacji, mówi się o tym, co działo się na trybunach, a działo się dużo złego.

Izraelscy kibice na stadionie w Debreczynie (izraelskie zespoły nie grają w swoim kraju z powodu wojny jaką prowadzą przeciwko Palestynie) wywiesili transparent „Mordercy od 1939” uderzający wprost w Polaków i jest on tym bardziej oburzający, że wielu Polaków w trakcie wojny ratowało Żydów, za co nierzadko zapłacili życiem. Co więcej, fani Maccabi w trakcie meczu znieważali także polską flagę. Zdarzenia to wywołały powszechne oburzenie wśród polskich kibiców oraz osoby, które na co dzień nawet niespecjalnie interesują się piłką. W sprawę zaangażowała się polska dyplomacja.

Kibice z Polski domagają się od UEFA zdecydowanych działań w tej sprawie. Ta już zapowiedziała, że przyjrzy się sprawie. Co ciekawe, Raków wcale nie może czuć się bezpieczny, ponieważ on także może zostać ukarany. – W związku z meczem Ligi Konferencji UEFA 2025/2026, który odbył się 14 sierpnia 2025 r. w Debreczynie na Węgrzech, wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko klubom Maccabi Hajfa i Raków Częstochowa zgodnie z art. 55 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA – czytamy w komunikacie. Maccabi grozi kara za niewłaściwe zachowanie zespołu, a Rakowowi za odpalenie środków pirotechnicznych przez kibiców. Oba zespoły mogą też zostać ukarane za „przekazywanie wiadomości niestosownej dla wydarzenia sportowego”. – Organy dyscyplinarne UEFA podejmą decyzję w tej sprawie w odpowiednim terminie – dodano w komunikacie.

